Ni ajo ni sal: el fácil truco del chef José Andrés para ablandar los garbanzos y queden súper tiernos

El truco fácil del chef José Andrés para ablandar los garbanzos y que queden súper tiernos puede sorprendernos. No tendrás que poner en práctica nada extraordinario, un simple ingrediente que tenemos en nuestra cocina puede obrar la magia. En estos días en los que queremos disfrutar de una serie de ingredientes que pueden acabar siendo claves en nuestro día a día. Queremos descubrir una mezcla de sabores que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente.
Los garbanzos son un básico para estos guisos de invierno que nos sumergirá en lo peor de este tipo de elementos que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. La comida se convierte en un elemento clave para hacer realidad este sueño de un bocado perfecto en todos los sentidos. Nos enfrentamos a un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. José Andrés nos descubre los sabores tradicionales de la mano de un truco fácil que nos permitirá ablandar los garbanzos y conseguir que queden super tiernos.
No tendrás que poner ajo o sal
Existen muchos trucos caseros para conseguir que los garbanzos queden tiernos, en cierta manera cada casa tiene su truco. La mayoría vienen de esas abuelas que, sin dudarlo nos daban una serie de elementos que llegaban sin avisar y pueden acabar siendo esenciales.
Es hora de apostar claramente por un cambio a la hora de cocinar. Le vamos a dedicar más y más tiempo para crear recetas que son realmente sorprendentes. Una situación del todo inesperada en estos días de cambios que pueden ser claves que tengamos en mente.
Es hora de aprovechar cada uno de los detalles de nuestro día a día para conseguir aquello que deseamos. Una mezcla de sabores, pero también una consistencia adecuada. Los garbanzos, pueden convertirse en unos elementos que acabarán marcando un antes y un después.
De la mano de ciertas peculiaridades que llegan a toda velocidad y que pueden convertirse en la antesala de algo más. El chef José Andrés se ha convertido en todo un referente mundial de la cocina española y no es casualidad, sino todo lo contrario, es un experto que no duda en darnos lo mejor.
José Andrés tiene el truco fácil para ablandar los garbanzos
Ablandar los garbanzos es posible con un truco fácil que usa el chef José Andrés, nos asegurará un extra de buenas sensaciones con un plato de cuchara de esos que impresionan. Nada mejor que un buen truco como este, para hacer realidad, un plato de esos que destacan por sí solos.
Tal y como explica este famoso chef, hay una forma muy sencilla de ablandar a la velocidad de la luz los garbanzos. «Para que los garbanzos queden tiernos hay que añadir bicarbonato sódico al agua del remojo, pero solo esta cantidad para que no estropee el sabor».
Este truco fácil que usa José Andrés lo podemos usar a la hora de preparar un guiso de esos de toda la vida. Te proponemos una receta de esas que impresionan y que seguro que te apasionará.
Ingredientes:
- 400 gr de garbanzos
- Un pimiento verde
- Una zanahoria
- Dos tomates
- Dos cebollas
- Un diente de ajo
- Dos patatas
- Una hoja de laurel
- Pimienta molida
- Sal
- Azafrán
- Pimentón dulce
- Clavos
- Aceite de oliva
Cómo preparar unos garbanzos con verduras
- El primer paso de esta deliciosa receta de garbanzos con verduras es pelar la zanahoria. La cortamos en dos o tres trozos y la echamos directamente en una olla que tendremos preparada con agua y sal.
- Añadiremos la hoja de laurel para darle ese toque especial y los garbanzos precocinados o de lata. Los pondremos al fuego hasta que comience a hervir, después bajaremos un poco la intensidad para que se vaya haciendo poco a poco.
- Mientras tenemos la olla al fuego, seguimos con el resto de las verduras. Pelamos las dos cebollas y las troceamos bien finitas. Hacemos lo mismo con los dos pimientos, el verde y el rojo, debemos eliminar las semillas y el interior, cortando finamente estas verduras. Estos tres elementos serán la base del sofrito.
- Ponemos en una sartén un chorrito de aceite de oliva, añadimos primero el ajo triturado y después la cebolla. Le damos unas vueltas y cuando esté dorada añadimos los pimientos. En unos 6 minutos tendremos este sofrito preparado.
- Es momento de incorporar el sofrito a la olla de los garbanzos y la zanahoria. Para acabar de darle sabor al plato, pondremos los clavos, el pimentón dulce y el azafrán. Mantendremos unos minutos todo junto para que vaya impregnándose de todos los aromas.
- Finalmente incorporaremos las patatas que las lavaremos y trocearemos. Cuanto más pequeñas estén cortadas más rápido se terminará el plato. Debemos tener en cuenta que se trata de una receta muy completa que incorpora muchos sabores distintos. Cuanto más tiempo esté en el fuego mejor nos quedará.
- Una vez veamos que la patata está preparada solo nos quedará servir los garbanzos con verduras y preparar la cuchara. Seguro que su sabor te transportará a otra época y lugar muy distinto. Disfruta del momento.
