Le preguntan a un turista norteamericano cuál es su comida española favorita, y acaba diciendo 15 platos

La paella, el pulpo a la gallega, el cochinillo o la tortilla de patata forman parte de esa imagen que muchos turistas tienen de España. Llegan con hambre y con expectativas. Quieren probar lo que han visto mil veces en vídeos y, en cuestión de días, pueden elegir su favorito.

Pero hay un norteamericano que no consigue decidirse por un solo plato. Conocido en TikTok como @larryshyguy, Larry Shy Guy, en su perfil se define como «American Who Loves & Defends Spain» y supera los 116.000 seguidores. Recorre ciudades, habla de tradiciones y defiende el país con gran naturalidad, tanto que ni siquiera tiene un único plato favorito.

Estos son los platos favoritos de un turista norteamericano enamorado de España

El vídeo, que acumula más de 2.000 me gusta, empieza con una pregunta muy sencilla: «¿Cuál es tu comida favorita en España?». Podría haber dicho paella y listo, o jamón. Sin embargo, empieza a enumerar distintos platos hasta llegar a 15 en total. Y estos son los elegidos:

Cochinillo de Segovia. Cordero de Burgos. Morcilla de Burgos. Morcilla de León. Fabada. Chuletón. Jamón. Chorizo. Castañas. Queso manchego. Paella. Patatas bravas. Pan con tomate. Tortilla de patata. Pulpo en Galicia.

Cuando termina, admite que no puede quedarse con uno sólo. Le resulta complicado elegir. Además, no se limita a citarlos sin más, sino que va explicando cada uno.

Por ejemplo, comenta que el pulpo sólo le convence en Galicia, que el cochinillo lo asocia directamente con Segovia y que la morcilla la prefiere según la provincia.

Qué más le gusta de España a este turista

El vídeo continúa con más preguntas. La primera es cuál es su ciudad favorita. No menciona una en concreto, sino que se mantiene en la misma línea: asegura que su lugar preferido es aquel en el que está en ese momento. Dice que le encanta toda España y que, para él, es el mejor país del mundo.

También le preguntan por su bandera favorita y, en lugar de la estadounidense, responde que la española. Aclara que respeta todas las banderas regionales y locales, pero considera que la nacional representa orgullo y amor por la tierra. Larry destaca que no habla de política, sino de identidad.

Por otro lado, cuando le preguntan por su color favorito, menciona el lazo de la Virgen del Pilar por lo que simboliza.

Qué dicen los comentarios del vídeo sobre este turista norteamericano

En los comentarios, la mayoría de los usuarios celebra la forma que tiene este extranjero de hablar de la gastronomía española. Uno de los mensajes más destacados es «Este hombre representa mejor España que nosotros».

Otro usuario escribe: «Conoce más nuestra gastronomía que el 90 % de los españoles». Incluso hay quien propone: «Den a este hombre una embajada» o «Pasaporte español para este hombre pero ya».

Desde Cartagena le sugieren probar el caldero. Desde Sevilla le mandan un abrazo recordando el jamón y el aceite de oliva virgen.Y alguien resume el sentir general, pero en inglés: «This man is more of a Spanish patriot than many Spaniards», que traducido viene a decir que este hombre es más patriota español que muchos españoles.