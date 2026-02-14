Un estadounidense visita España y se queda sin palabras al probar los churros: «Lo siento, esto no lo comparto»

La gastronomía española es una de las más valoradas a nivel mundial. Entre los platos más conocidos aparecen la paella, el jamón ibérico o la típica tortilla de patatas. Sin embargo, cuando se entra en el terreno de los dulces o desayunos, la variedad se multiplica.

Polvorones, roscones o, por supuesto, los churros forman parte de ese recetario que nunca falla. El contraste de un churro crujiente cubierto de chocolate es una imagen que parece un abrazo, y precisamente eso es lo que ha llevado a un tiktoker estadounidense a quedarse sin palabras tras probarlos en España.

Esta es la reacción del turista de Estados Unidos que visita España y prueba los churros

El protagonista del vídeo es Larry, creador de contenido en TikTok bajo el nombre de @larryshyguy. En su biografía se define como American Who Loves & Defends Spain y supera los 115.000 seguidores.

En uno de sus vídeos más comentados aparece en una plaza a punto de probar unos churros. La escena ocurre en Cáceres, una ciudad que Larry describe con entusiasmo. Habla de su casco histórico, del ambiente y, claro, del jamón de la zona, al que califica como de primer nivel. Después llega el momento clave: probar un churro relleno.

«Mira estos churros. Te voy a contar algo. Puedes encontrar algunos de los churros más increíbles en Katmandú. Voy a probar este», comenta antes de dar el primer bocado. El churro va relleno de chocolate negro y la reacción es inmediata. Luego prueba otro de chocolate blanco y ahí ya se rinde del todo. «Wow. Me encanta. Gracias, gracias», repite. La frase que ha encendido los comentarios llega justo después: «No voy a compartir esto».

Larry remata el vídeo con una idea muy clara. Si alguien duda sobre visitar Cáceres, para él los churros ya son motivo suficiente.

Cómo es el churro que se comió este turista en España

En España no todos los churros son iguales y conviene aclararlo. Existen los churros finos y crujientes de toda la vida y también las porras, más gruesas pero sin relleno. En este caso, Larry prueba una tercera opción: el churro relleno.

Este tipo de churro es más ancho y recto que el clásico. Tiene forma de tubo, queda crujiente por fuera y completamente hueco por dentro. El relleno se añade después de freírlo, normalmente con una manga pastelera, lo que permite usar distintas cremas.

Los rellenos más habituales son el chocolate, la crema pastelera, la nata o el dulce de leche. En los últimos tiempos también se ven versiones con crema de avellana o pistacho. La clave está en la fritura, si la masa no queda bien hecha, el resultado pierde todo el atractivo.

Cuáles son los comentarios que ha generado el vídeo del turista americano tras probar los churros

El vídeo, que ya supera los dos mil «me gusta», no ha tardado en llenarse de mensajes celebrando la reacción del creador estadounidense. El tono general es de entusiasmo y orgullo, especialmente entre usuarios de Extremadura, que sienten el vídeo casi como un reconocimiento personal.

Entre los comentarios más repetidos aparece uno que resume bien el sentir general: «Larry presidente de España o embajador, se lo merece».

También hay mensajes de personas que han vivido allí y entienden perfectamente su reacción. Uno de ellos escribe: «Además, normal que te guste Extremadura. Tres años trabajando estuve allí, los extremeños son amigables, sencillos y como personas, impresionantes».