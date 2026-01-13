El truco del churrero para aprovechar los churros del desayuno: «Nunca en microondas ni con aceite»

Los churros representan una tradición que une generaciones. Desde los puestos callejeros hasta las churrerías más emblemáticas, este alimento evoca recuerdos de la infancia, reuniones familiares y desayunos de invierno. Aunque su composición es humilde (harina, agua, sal y aceite), el churro tiene una historia rica y sorprendente que combina tradición, innovación y cultura popular.

Sin embargo, mantiene su esencia original: crujiente por fuera y tierno por dentro. El inconveniente surge cuando los churros se enfrían, corteza crujiente se ablanda y el interior pierde esa textura ligera que los caracteriza. Afortunadamente, Juan Alpuente, maestro churrero de Barcelona conocido en TikTok como @xurrebcn, ha compartido un truco para recalentar los churros. La premisa fundamental es evitar el microondas, ya que éste tiende a humedecer la masa y dejarla blanda.

El mejor truco para recalentar los churros

Uno de los métodos que propone Alpuente es el baño María con chocolate. La técnica consiste en sumergir los churros fríos en chocolate caliente para que se impregnen de sabor mientras recuperan calor y textura. «Cada churrero tiene sus truquillos», asegura Alpuente, y ésta es una de sus favoritas.

Además del baño María con chocolate, existen otras formas de «resucitar» los churros cuando se han quedado fríos, todas basadas en la aplicación de calor seco y controlado.

En el horno : precalienta a 180-200 ºC y pon los churros sobre rejilla, para que el calor circule de manera uniforme. Hornea entre tres y ocho minutos, dependiendo del grosor y cantidad. La clave es calentarlos lo suficiente para que se sequen y recuperen textura sin llegar a dorarse demasiado.

: precalienta a 180-200 ºC y pon los churros sobre rejilla, para que el calor circule de manera uniforme. Hornea entre tres y ocho minutos, dependiendo del grosor y cantidad. La clave es calentarlos lo suficiente para que se sequen y recuperen textura sin llegar a dorarse demasiado. En la freidora de aire : a 180 ºC, coloca los churros en una sola capa, evitando superponerlos. Calienta entre tres y cinco minutos, sacudiendo la cesta o dándoles la vuelta a mitad del tiempo para asegurar una temperatura uniforme.

: a 180 ºC, coloca los churros en una sola capa, evitando superponerlos. Calienta entre tres y cinco minutos, sacudiendo la cesta o dándoles la vuelta a mitad del tiempo para asegurar una temperatura uniforme. En sartén: utiliza una sartén antiadherente y caliéntala a fuego medio-bajo. Coloca los churros con solo unas gotas de aceite o ninguno y gíralos suavemente hasta que recuperen calor y cierta textura crujiente.

«Si vas a llevar churros a casa, procura comerlos lo antes posible. Pero si se enfrían, estos métodos te permitirán recuperarlos casi como recién hechos», explica. También recomienda no cubrirlos con paños húmedos ni almacenarlos en recipientes cerrados mientras están calientes, ya que esto hace que pierdan su textura.

Receta casera

CHURROS CASEROS
INGREDIENTES:
🔸Harina 200 gr
🔸Agua 300 gr
🔸Aceite de oliva 20 gr
🔸Sal 1 gr
🔸Azúcar
ELABORACIÓN:
▪️1. Calentar el agua con el aceite y la sal.
▪️2. Cuando esté hirviendo añadir la harina de una sola vez.
▪️3. Apagar el fuego y mezclar con una espátula de madera.
▪️4. Poner la masa de churro dentro de la churrera.
▪️5. Freír en aceite caliente.
▪️6. Espolvorear un poco de azúcar y servir.
TIPS:
🔹Utiliza una espátula de madera para evitar que se te rompa la lengua o la cuchara.
🔹Estos churros tienes que acompañarlos con un buen chocolate a la taza.

Para preparar churros caseros para cuatro personas necesitarás los siguientes ingredientes: 200 gramos de harina, 300 gramos de agua, 20 gramos de aceite de oliva, 1 gramo de sal y azúcar al gusto para espolvorear al final.

El primer paso consiste en calentar el agua junto con el aceite de oliva y la sal. Es importante que la mezcla llegue a hervir para que la harina pueda incorporarse correctamente y obtener una masa uniforme y consistente. Una vez que el agua hierve, añade la harina de golpe y mezcla inmediatamente con una espátula de madera, hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Cuando la masa esté lista, colócala dentro de la churrera o manga pastelera especial para churros. A continuación, calienta abundante aceite en una sartén o freidora y comienza a formar los churros directamente sobre el aceite caliente, cortando la masa a la longitud deseada. Fríelos hasta que adquieran un color dorado y crujiente por fuera. Una vez fritos, retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Espolvorea azúcar al gusto mientras aún estén calientes. Para disfrutar al máximo, acompaña los churros con un buen chocolate a la taza.

Para que los churros queden crujientess, hay varios trucos que conviene conocer. Primero, mezcla la harina con el agua y el aceite sólo cuando el líquido esté bien caliente, y usa una espátula de madera para obtener una masa homogénea sin romperla. Asimismo, no sobrecargues la sartén o freidora: los churros necesitan espacio para dorarse de manera uniforme. Una vez fritos, colócalos sobre papel absorbente y espolvorea azúcar inmediatamente, mientras todavía están calientes.