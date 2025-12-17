Parece San Ginés pero esta chocolatería de Madrid y es mucho mejor: más barata y menos masificada

Chocolatería 1902 es un establecimiento histórico situado en Madrid que combina tradición, calidad y pasión por la repostería artesanal. Desde sus inicios a comienzos del siglo XX, se ha dedicado a elaborar churros, porras y chocolates siguiendo métodos transmitidos de generación en generación, conservando el auténtico sabor madrileño.

Más que un simple lugar para degustar chocolate con churros, Chocolatería 1902 se ha convertido en un referente de la gastronomía local, destacando por su amplia carta que incluye cafés especiales, repostería, creps, gofres y batidos naturales. La combinación de tradición, innovación y atención al detalle convierte cada visita en un verdadero placer gastronómico en pleno corazón de Madrid.

Chocolatería 1902

«Bienvenidos a la Familia más antigua de España. Desde 1902 elaborando artesanalmente churros, porras y el mejor chocolate en Madrid manteniendo la fórmula del éxito de padres a hijos. Así llegamos actualmente a la 5ª generación introduciendo opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar y vegano.

Nuestro chocolate se elabora artesanalmente con la fórmula familiar por Juan Gabriel y Hector (quinta generación), mediante la selección exclusiva de tres cacaos extraídos de América del Sur y todo el trabajo y esfuerzo constante para ofrecer un producto de alta calidad».

Churrería Chocolatería 1902 mantiene viva una tradición familiar de más de 120 años. Creada por D. Florencio en 1902, la empresa se ha transmitido de padres a hijos, conservando la técnica artesanal de elaboración de churros y chocolate, un producto típico madrileño. Desde sus inicios en la calle Ave María, hasta la actualidad en la calle San Martín, la churrería ha combinado la tradición con la modernidad, manteniendo el sabor auténtico y la calidad artesanal que la caracteriza.

«En 1902, D. Florencio (bisabuelo de D. Gabi), abrió las puertas de una sencilla churrería en la calle Ave María, donde enseñó el viejo oficio de churrero a D. Félix y a su nieto D. Galo (padre de D. Gabi). Una vez aprendida y perfeccionada la técnica, comenzó su andadura empresarial vendiendo churros y porras por las calles de Madrid con una hornilla fabricada por él mismo, utilizando para calentar el aceite… ¡madera y carbón!»

Carta

En Chocolatería 1902 hay una amplia variedad de productos de repostería y chocolate. Entre las propuestas destacan flores artesanas y chocolates 100% cacao, disponibles en diferentes variedades para todos los gustos.

La carta de chocolates incluye desde opciones clásicas como chocolate con leche, negro o francés, hasta combinaciones especiales como chocolate suizo, con Baileys, dulce de leche, crema de pistacho, crema de cacahuete y el exclusivo Chocolate Dubai. Se ofrecen además versiones sin lactosa, sin azúcar y veganas 100%, así como los especiales de la casa, entre los que se encuentran el Especial 1902 con nubes dulces, el ChoClaus con nata y cacao en polvo, y el Chocolate NewYork o NewYork Coffee con crema de leche y cacao.

La sección de cafés y bebidas calientes incluye café con leche, cortado o expreso, café solo, descafeinado y opciones especiales como Late Macchiato, Capuccino clásico, Mocca, Vienés y café Irlandés. También se ofrecen leches alternativas sin lactosa, de soja o avena, así como infusiones y tés variados, incluyendo manzanilla, poleo, té rojo, verde, negro o sabores frutales.

En la sección de churros y porras, se sirven raciones de cuatro churros o tres porras, además de churros individuales. La repostería incluye flores de chocolate, pestiños, churros de chocolate, bizcochos y rellenos variados con crema, pistacho, chocolate, turrón, dulce de leche o Chocolate Dubai. La bollería incluye croissants simples, rellenos de jamón y queso, Nutella, a la plancha, y napolitanas de chocolate o crema.

Las tostadas y barritas se sirven con mantequilla y mermelada, tomate y aceite, o con ingredientes adicionales como jamón, queso, huevo y bacon. Los creps se ofrecen con sirope, nata, helado o en versión salada con jamón y queso. Los gofres se sirven con sirope, nata o helado. Los brownies están disponibles en su versión clásica, con nata o con helado, y se complementan con batidos naturales de chocolate, vainilla o fresa.

La oferta de Chocolatería 1902 combina tradición y creatividad, garantizando calidad en todos los productos. Situada en la Calle San Martín 2, 28013 Madrid, abre todos los días de la semana de 7:00 a 23:00 horas. Para llegar, se puede acceder fácilmente en transporte público: las estaciones de metro más cercanas son Sol (Líneas 1, 2 y 3) y Tirso de Molina (Línea 1), además de varias paradas de autobús en la zona.