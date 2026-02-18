El BOE lo hace oficial: la nueva FP para aprender a cortar y catar jamón

La nueva FP para aprender a cortar y catar jamón aparece en el BOE, es importante tener en cuenta este tipo de elementos que pueden ser esenciales y que hasta ahora no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con algunas peculiaridades que pueden hacernos pensar en una nueva profesión a nuestra disposición.

Esta es la FP para aprender a cortar y catar jamón

Una FP es lo que necesitamos para aprender a cortar y catar jamón a nivel profesional. Este curso nos ayudará a tener una titulación para poder dedicarnos profesionalmente a este tipo de trabajo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Tal y como aparece en el BOE siguiendo la norma: «La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone en su artículo 39.3 que los cursos de especialización tendrán una oferta modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. En su artículo 39.6, establece que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas».

Siguiendo con la misma explicación: «Así, este real decreto, conforme a lo previsto en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el curso de especialización de formación profesional de grado medio en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados. En relación con el contenido de carácter básico de este, se ha recurrido a una norma reglamentaria para establecer bases estatales conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que admite que «excepcionalmente», las bases puedan establecerse mediante normas reglamentarias en determinados supuestos cuando, como ocurre en este caso, «resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas» (así, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional 25/1983, de 7 de abril, 32/1983, de 28 de abril, 48/1988, de 22 de marzo, y 49/1988, de 22 de marzo)».

Este curso se presenta con unas características que debemos conocer y que quizás hasta ahora no sabíamos:

El curso de especialización en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados queda identificado para todo el territorio nacional por los siguientes elementos:

a) Denominación: Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados.

b) Nivel: Formación Profesional de grado medio.

c) Duración: 300 horas.

d) Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

e) Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-4.5.4.

f) Referencia del Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje permanente: 4 C.

Un curso que quizás nos abra las puertas de un sector de lo más interesante en el que trabajar.