Fundación Lo Que de Verdad Importa en Sevilla arranca en Sevilla con su formato ‘Live’

Más de 3.000 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades y asociaciones juveniles de Sevilla han sido testigos, con la celebración en Fibes II de LQDVI LIVE Sevilla 2026, del inicio de una nueva y revolucionaria era en el contexto de los eventos de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) destinados a la difusión de valores entre los jóvenes.

La creación de este nuevo formato LQDVI LIVE, que ha sido presentado en sociedad por el creador de contenido Tomás Páramo y la ex gimnasta Tania Lamarca, se produce como resultado de un cambio de concepto con respecto a la forma en que se venían desarrollando los Congresos para Jóvenes LQDVI, que engloba una serie de innovaciones en cuanto a la generación de contenido, difusión y medición de impacto.

Entre las novedades que trae consigo este punto de inflexión a través del cual la Fundación LQDVI busca adaptar a los nuevos tiempos su evento de mayor éxito, que próximamente cumplirá 20 años, destaca el encuentro durante el que José Luis Sanz Ruiz, alcalde de Sevilla, participó juntos a miembros del Consejo de Jóvenes de la Fundación LQDVI, instituciones y patrocinadores en la presentación de un manifiesto dirigido a fomentar el diálogo, la escucha y la generación de ideas que aporten soluciones a diferentes problemas que los jóvenes acusan en sociedad actual, como la necesidad de que las empresas e instituciones les ofrezcan más oportunidades para demostrar su talento o de recuperar el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

A continuación, durante la inauguración oficial de LQDVI LIVE Sevilla 2026, José Luis Sanz Ruiz señaló: «Impresiona ver un auditorio abarrotado de jóvenes deseando construir su futuro. Y quiero agradecer a la Fundación LQDVI que lo esté haciendo posible. Precisamente, porque Sevilla necesita que los jóvenes sevillanos crean en las oportunidades que ofrece esta ciudad y construyan su futuro aquí. El talento de los 3.000 jóvenes que hoy van a escuchar historias de superación que representan un ejemplo de éxito conseguido a base de trabajo y esfuerzo es lo mejor que tiene Sevilla».

Concebido como una experiencia transformadora que ofrezca a los jóvenes la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de los valores que les sirvan de inspiración y aprendizaje con las que invitarlos a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y animarlos a contribuir de forma positiva en la sociedad, LQDVI LIVE Sevilla 2026 ha reunido en el escenario a tres protagonistas que han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias al compromiso, la responsabilidad social, el esfuerzo, el optimismo y la capacidad de superación.

Emilio Fernández de los Santos, más conocido como Emilio Caracafé, guitarrista flamenco de prestigio internacional, ha sido el primero en intervenir. Nacido en el barrio sevillano de ‘Las Tres Mil Viviendas’, hoy lidera la Fundación Alalá, que trabaja por la integración social de jóvenes a través de la cultura, ofreciendo actividades gratuitas de música, baile, arte, teatro o deporte que contribuyan a que los más de 400 niños de Sevilla y Jerez de la Frontera a los que asiste cada año desarrollen su talento y adquieran un compromiso con su educación que evite que abandonen los estudios.

A continuación, Claudia Campillo, activista y divulgadora, ha compartido su testimonio como superviviente de los abusos sexuales que sufrió en su entorno familiar más cercano desde la infancia hasta la juventud. Su historia constituye una herramienta de concienciación que permite poner el foco, no sólo en una realidad incómoda y una violencia enmascarada, sino también en la necesidad de apoyar y acompañar a las víctimas durante su proceso de sanación ante el rechazo con el que muchas se encuentran cuando se deciden a hablar.

El último en intervenir ha sido José Luis García, atleta paralímpico. Después de perder la vista en 2012, descubrió en el triatlón una pasión que se convirtió en el motor de su vida. La dedicación, el esfuerzo, la ilusión, la capacidad de superación, el apoyo de los que le rodean y los valores del deporte han sido el salvavidas que necesitaba para encontrar fuerzas cuando todo parecía estar en contra, participar en Tokio 2020 y París 2024 y convertirse en uno de los deportistas paralímpicos de referencia.

«Sevilla es una ciudad que invita a mirar el futuro con esperanza y el lugar perfecto para reunir a jóvenes con ganas de compartir ideas y comprometerse con valores que contribuyan a construir una sociedad mejor. Para nosotros siempre es un placer rodearnos de jóvenes que rebosan energía, con la seguridad de que, cuando nos unimos, nos escuchamos y conectamos, podemos hacer cosas increíbles. Como siempre decimos: no pasa nada si no vienes; pero, si vienes, te pasarán cosas», ha afirmado María Franco, directora general de la Fundación LQDVI.

La Fundación LQDVI afronta ilusionada un 2026 con una intensa programación de encuentros en el que recorrerá con su nuevo formato LQDVI LIVE las ciudades de Sevilla, La Coruña, Zaragoza y Madrid, que se sumarán a los más de 200 encuentros celebrados hasta la fecha en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.

Todos los interesados que no hayan podido asistir al encuentro, podrán verlo íntegramente online desde el 18 hasta el 25 de febrero en la web de la Fundación LQDVI.