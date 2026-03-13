Los dos ex concursantes de ‘Supervivientes’ que han iniciado una relación: «Están súper enamorados»

El universo televisivo vuelve a ser escenario del nacimiento de una nueva relación sentimental que ya empieza a ocupar espacio en la crónica social. Los protagonistas de esta historia son Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, dos ex concursantes del popular programa Supervivientes que habrían iniciado una relación sentimental después de coincidir en la edición especial Supervivientes: All Stars.

La noticia se ha conocido a raíz de unas declaraciones realizadas por Makoke en el programa Fiesta, donde la colaboradora aseguró que ambos mantienen actualmente una relación formal y atraviesan un momento muy feliz en su vida personal. Según su testimonio, la conexión que comenzó delante de las cámaras habría evolucionado de manera natural una vez terminado el concurso, hasta consolidarse como un noviazgo.

Durante su intervención televisiva, Makoke explicó que la pareja ya no se encuentra en una fase inicial o indefinida, sino que ha decidido apostar de forma clara por su relación. En palabras de la colaboradora, los dos jóvenes «están súper enamorados» y su vínculo se ha fortalecido con el paso del tiempo, especialmente después de abandonar el entorno del concurso y retomar sus rutinas fuera del programa.

¿Cómo surgió la relación?

El origen de esta historia se sitúa en la convivencia que ambos compartieron durante su paso por Supervivientes: All Stars, la edición especial del conocido formato de supervivencia que reúne a antiguos participantes del concurso. Allí coincidieron Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, dos perfiles muy distintos que, sin embargo, acabaron generando una complicidad evidente ante las cámaras.

A lo largo de la aventura, muchos espectadores percibieron una conexión especial entre ambos. Las conversaciones, las miradas y la cercanía que mostraban en determinados momentos alimentaron los comentarios sobre una posible atracción mutua, aunque ninguno de los dos quiso confirmar públicamente que existiera algo más que una buena amistad.

En ese contexto, la relación entre ambos se mantuvo en un terreno ambiguo. Si bien era evidente que existía una química entre ellos, los concursantes prefirieron no dar pasos que pudieran interpretarse como el inicio de una relación dentro del propio programa. De hecho, durante su estancia en el reality no llegó a producirse ningún beso ni declaración explícita que confirmara el nacimiento de un romance.

Makoke tiene toda la información

De acuerdo con lo revelado por Makoke en Fiesta, la relación entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero no terminó cuando se apagaron las cámaras. Muy al contrario, ambos habrían continuado en contacto después de regresar a España, manteniendo una relación cercana que con el tiempo habría evolucionado hacia algo más serio.

La colaboradora explicó que, tras finalizar el programa, los dos siguieron viéndose y manteniendo ese «tonteo» que ya había llamado la atención durante su participación en el concurso. Con el paso de las semanas, ese acercamiento habría ido consolidándose hasta convertirse en una relación sentimental estable.

Según la información compartida en televisión, el vínculo entre ambos ya no se encuentra en una fase inicial o incierta. Makoke aseguró que, en la actualidad, los dos son pareja formal y que viven este momento con entusiasmo e ilusión. La colaboradora incluso insistió en que ambos están «enamoradísimos», subrayando que la relación atraviesa una etapa especialmente positiva.

Albalá y Miri están muy enamorados

Durante la emisión de Supervivientes: All Stars, la relación entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero no estuvo exenta de comentarios y dudas por parte de algunos compañeros y espectadores. En determinados momentos del programa se llegó a cuestionar si la cercanía entre ambos respondía realmente a una atracción genuina o si, por el contrario, podía formar parte de una estrategia dentro del concurso.

Sin embargo, el hecho de que ambos hayan decidido continuar conociéndose fuera del programa parece haber despejado buena parte de esas dudas. Si se confirma que la relación se ha consolidado lejos de las cámaras y de la dinámica del concurso, muchos seguidores del formato interpretan ahora que la conexión que demostraron durante la aventura era auténtica.

La evolución de su historia también refleja un fenómeno habitual en este tipo de programas: las experiencias compartidas en situaciones extremas pueden generar vínculos emocionales intensos que, con el tiempo, se transforman en relaciones personales más profundas.

Por el momento, ni Alejandro Albalá ni Miri Pérez-Cabrero han realizado declaraciones públicas para confirmar oficialmente la relación, aunque la información difundida en televisión ha sido suficiente para situarlos en el centro de la actualidad.

Mientras tanto, la noticia continúa despertando curiosidad entre los seguidores del universo Supervivientes, que ahora observan con interés cómo una historia que comenzó en las playas de Honduras podría convertirse en una de las nuevas parejas surgidas del mundo de los realities televisivos. Si el tiempo confirma la solidez de esta relación, Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero podrían sumarse a la lista de romances que han trascendido la pantalla para instalarse en la vida real.