OKDIARIO descubre cómo viven realmente los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ y no es lo esperado

En un viaje a Honduras, OKDIARIO ha descubierto cómo viven realmente los concursantes de Supervivientes All Stars 2. ¿Es verdad que sufren tanto como dicen? ¿Están tan aislados como parece? ¿Hacen un papel ante las cámaras? ¿Cómo se les graba? ¿Siguen indicaciones por parte del programa? Adelantamos que Adara Molinero y su madre- Elena Rodríguez- Fani Carbajo, Gloria Camila, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Sonia Monroy, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Iván González, Kike Calleja, Noel Bayarri, Rubén Torres y Tony Spina, así como el equipo técnico no lo pasan muy bien que digamos. Te contamos todo lo que no se ve del reality show más ambicioso de la televisión.

No hay tongo

«La gente desde sus casas no sabe lo duro que es esto». Lo dice Fani Carbajo después de tener un accidente en una de las pruebas en el directo de la gala de Supervivientes All Stars emitida este domingo 14 de septiembre. La concursante tiene razón. Si no lo vives o lo presencias, son difíciles de imaginar las condiciones en las que vive todo el equipo del reality de Telecinco. Al fin y al cabo son famosos que cobran su buen sueldo por salir en la tele y pelearse entre ellos. De acuerdo, pero hay mucho más.

¿Cuál es la frase más repetida por los espectadores de un reality? «Ha habido tongo». Si algo no sucede como se desea, uno se agarra a las teorías de la conspiración y es lógico. La televisión, al final, es un gran truco. Todo se decora o se manipula para crear contenido y entretener. Dicho esto, mi experiencia como testigo directo de la grabación de Supervivientes All Stars 2025 en Honduras es que hay más verdad detrás y delante de las cámaras de lo que uno podría esperar.

¿Dónde viven los supervivientes?

Para contextualizar. Supervivientes se rueda en Cayo Menor, una isla dentro de los llamados Cayos Cochinos. Esta isla está gestionada por la Fundación Cayos Cochinos, una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de preservar la zona. Esto significa que se tienen que cumplir ciertas normas. De hecho, el espacio que se utiliza para grabar el concurso en muy pequeño en comparación a todo el territorio que hay.

Ahora, como estamos en época de anidamiento y desove de las tortugas Carey, no se puede grabar en ciertas localizaciones, por lo que se usan un par de playas además de realización y juegos (además, obviamente, de la Palapa).

La mayor actividad siempre está durante los días de gala (martes, jueves y domingo), que es cuando se centrar realmente todo el equipo, aunque siempre antes hay cosas que preparar (guión, juegos, escaleta, vídeos…). Eso sí, siempre hay un equipo técnico y médico allí 24 horas.

¿Cómo graban a los concursantes?

En un momento dado de nuestra visita nos llevan, a los periodistas, a ver, desde una lancha, las playas en las que viven los supervivientes- aprovecho para agradecer, tanto a Cuarzo Producciones como a Mediaset España, el el buen trato que estamos recibiendo-.

La única condición es que no podemos decir nada. Pasamos a unos cuantos metros de ellos. Vemos las dos playas divididas por un muro hecho con hojas de palmeras. Por un lado está Playa Armonía y por otro Playa Caos (con peores condiciones).

Algunos concursantes como Tony Spina, Elena Rodríguez o Carlos Alba están bañándose y nos miran curiosos. Nosotros estamos grabándoles y no entienden muy bien qué hacemos ahí, como turistas visitando un zoo. Spina, de hecho, nos hace señas para que le demos algo de comer. No podemos decirles nada.

El equipo del programa no puede interactuar con los concursantes más allá de darles indicaciones técnicas durante las galas. De hecho, está prohibido que los trabajadores rebelen sus nombres ante los participantes.

Supervivientes no es como Gran Hermano. No hay cámaras permanentes que controlan cada movimiento. No, aquí durante 24 horas hay varios equipos formados por un cámara, un técnico de sonido y un redactor que siguen los pasos de los concursantes pero no interactúan con ellos. Al final, los supervivientes se acostumbran y no notan su presencia. también hay un comisario (se le llama así) encargado de velar, por el bienestar de todo el equipo.

¿Qué pasa con los expulsados?

Cuando sale un expulsado, el trato es parecido. Lo vimos cuando salió Kike Calleja. Una vez fuera del concurso, en el hotel, le vimos almorzar pero nadie se le acercaba, sólo podía hablar con una redactora asignada. Se le aísla para que su primera gran entrevista sea a su vuelta a España.

¿Realmente no comen?

Los concursantes pasan hambre. Sufren por las lluvias y por unos juegos bastante duros (doy fe, he participado en uno y aún no me he recuperado). Eso sí, su seguridad es prioritaria. Siempre hay a su disposición agua y un suero para que estén hidratados. También acceden a crema solar, repelente y material para uso higiénico dental. Antes de cada prueba se les proporciona un poco- muy poco- de comida (un plátano o un huevo duro- para que tenga algo de energía. El resto han de conseguirlo ellos pescando o ganando pruebas.

El accidente de Fani

Volvemos al principio. Durante la gala de este domingo, Fani ha sufrido un accidente. Estaba realizando una prueba en el agua (mientras llovía) y Miri Pérez Cabrero se ha caído sobre ella. Lo hemos visto en vivo y en directo. Fani gritaba de dolor y ha sido evacuada del agua por el equipo técnico. El médico del programa (siempre presente) la ha atendido a pocos metros del juego. La ha examinado a conciencia y ha dictaminado que no había fractura alguna y que podía volver a participar. Ha sido un susto y se ha actuado con rapidez y eficacia.

Por otro lado también hemos sido testigos de que los concursantes no sólo discuten cuando están en directo. En las pausas publicitarias siguen con la misma actitud. Eso sí, se les graba para poder emitirlo si ha pasado algo importante.

«Esto no son unas vacaciones»

En definitiva: por lo que llevo viendo estos días, la experiencia de supervivencia del programa es real. No extrema porque, lógicamente, esto es un concurso de televisión y la seguridad es prioritaria pero sí es una vivencia muy dura, tanto para los concursante como para el equipo técnico que se enfrenta a unas inclemencias meteorológicas brutales. Como ha dicho hoy Adara Molinero: «Esto no son unas vacaciones».