Tony Spina, entre lágrimas al hablar de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’: «Es mi debilidad»

El pasado jueves 11 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente pudimos conocer el nombre del primer expulsado de la edición, sino también fue una noche repleta de confesiones. Un claro ejemplo lo encontramos en Miri Pérez-Cabrero, que reconoció sentirse preocupada por cómo estaba viendo su amigo Froilán su concurso. Pero no todo quedó ahí, ya que se emitieron una serie de imágenes en las que pudimos ver cómo Tony Spina acabó entre lágrimas al sincerarse con sus compañeros sobre Marta Peñate, su actual pareja. El concursante de Supervivientes All Stars 2025 desveló a Fani Carbajo que, cuando llevaban un año juntos, él decidió pedir matrimonio a la canaria. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en hacerle partícipe de la razón por la que, a pesar de todo lo vivido, no han pasado por el altar.

«No pusimos fecha y ahora le digo: ‘Marta, ¿cuándo nos casamos? Y me dice: ‘pronto’. A ella le da como pereza organizarlo y yo tampoco tengo tiempo», comentó Tony Spina a su compañera en Supervivientes All Stars 2025. Fue entonces cuando no pudo evitar las lágrimas: «Es hablar de Marta y…», comenzó explicando. Acto seguido fue mucho más allá: «Ella en la despedida tampoco ayudó mucho. La última imagen que tengo de ella es llorando a mares. Me siento culpable de dejarla ahí. Es mi debilidad. A mí me podéis decir y hacer lo que queráis, pero ella es mi punto débil», reconoció, visiblemente emocionado. No es la primera vez que vemos cómo el concursante hace una declaración de amor de este calibre, ya que fuimos testigos de varias de ellas en la anterior edición del reality, que acabó ganando Marta Peñate.

La canaria se encontraba en plató, por lo que tuvo la oportunidad de reaccionar en directo a estas imágenes de su pareja. «Tengo que reconocer que fui un poco egoísta cuando se fue. No me porté mal, pero fui muy egoísta porque le hice un drama importante», reconoció, bajo la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez.

«Es normal que se haya ido hecho polvo», reconoció. El presentador de Supervivientes All Stars 2025, como no podía ser de otra manera, quiso saber cuáles fueron esas últimas palabras para llegar a asegurar que fue egoísta con Tony Spina. «Llorando le dije: ‘No te preocupes, voy a estar bien’. Le dije: ‘Te amo’», explicó.

Acto seguido, Marta Peñate fue mucho más allá: «Le echo mucho de menos y me da pena verle así. Tony llora muy poco y yo creo que me siento culpable porque es debido a cómo me despedí yo y ahí fui egoísta, me siento mal por haber hecho eso», reconoció, visiblemente emocionada por las imágenes que acaba de ver.