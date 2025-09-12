Miri Pérez-Cabrero, preocupada por cómo Froilán está viendo su concurso: «Espero que…»

El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del estreno de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Todos y cada uno de los concursantes, que ya pasaron por los Cayos Cochinos en sus respectivas ediciones de este reality, han querido volver a repetir esta experiencia. Eso sí, conscientes de que las condiciones y las pruebas van a ser mucho más duras de lo que recordaban. Lejos de que todo quede ahí, este jueves 11 de septiembre, los robinsones ya han conocido el nombre del primer expulsado de la edición. Es evidente que el ritmo es verdaderamente frenético y ninguno de ellos puede despistarse ni un solo segundo. De ahí que, conforme pasen los días, empiecen a sincerarse sobre numerosos aspectos a nivel personal y profesional. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Miri Pérez-Cabrero. La joven ha hecho varias confesiones que tienen estrecha relación con Froilán y Victoria Federica.

De hecho, hace tan solo unos días en una de las galas en directo, Jorge Javier Vázquez recordó a la concursante de Supervivientes All Stars que era el cumpleaños de la hija de la Infanta Elena. De ahí que le pidiese que le hiciera llegar un mensaje, llamándola «cuñada». «A mí eso no me sale», comentó ella. Aun así, hizo caso a la petición del presentador del reality: «Espero que, si estás viendo esto, hayas tenido un cumpleaños fantástico», aseguró, mirando a cámara. Y añadió: «¡A ver si nos conocemos pronto, que no nos conocemos aún!». En la gala del jueves, se han emitido unas nuevas imágenes de Miri Pérez-Cabrero hablando sobre los hijos de la Infanta Elena. En esta ocasión, en una conversación con Adara Molinero y Fani Carbajo, quiso hablar sobre cómo estarían viviendo su concurso tanto Froilán como su hermana Victoria Federica.

«Viva la Infanta Elena y viva España», comenzó diciendo la concursante de Supervivientes All Stars 2025 mientras hablaba con sus compañeras. Tras descubrir que Victoria Federica cumple años un día después que la hija de Fani Carbajo, Miri tiró de sinceridad: «Ay, Dios mío. El Feli me va a matar. Espero que se esté riendo, tampoco he dicho nada del otro mundo».

Después de ver las imágenes en la gala del jueves, Jorge Javier Vázquez quiso hacer hincapié en un aspecto muy concreto: «Atención, Miri no le llama Froilán, le llama el Feli, cosa que le llaman solo sus íntimos. Y luego dice: ‘Espero que se esté riendo’, si alguien no te importa te da igual lo que piense, si dice eso da que pensar».

En plató se encontraba Eduardo, el padre de Miri, que reconoció que no conocía personalmente a Froilán, pero es consciente de que él y su hija tienen una gran amistad. «Le llama Feli porque entre los amigos le llaman así», comentó. Jorge Javier Vázquez reconoció sentirse descolocado: «Yo no lo sabía».

Por si fuera poco, tras ver estas nuevas imágenes, Eduardo Pérez-Cabrero fue mucho más allá: «Está un poco preocupada, creo que sí, tener un amigo de la Casa Real indica que, a veces tienes que tener ciertos comportamientos para no herir, es más susceptible que una amistad normal». Aun así, cree que su hija se está mostrando «contenta y divertida».