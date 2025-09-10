Supervivientes All Stars se ha convertido en una de las grandes novedades de la temporada en Mediaset España. El popular formato de supervivencia ha vuelto a reunir a algunos de sus ex concursantes más legendarios con el objetivo de ponerlos a prueba en una aventura aún más extrema. Un regreso a los Cayos Cochinos donde Miri Pérez-Cabrero ha sido uno de los grandes fichajes de la edición. De esta manera, la pasada noche del 9 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la conexión Tierra de Nadie. Una nueva gala donde se informó a la audiencia de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas 48 horas.

La organización del programa llevó a cabo una serie de juegos de recompensa para premiar a las celebridades. Pues, como se ha podido ver, no han recibido ningún tipo de dotación debido a que son las grandes leyendas del reality. Asimismo, también se realizó la primera ceremonia de salvación de la edición. Un encuentro donde el barro fue el gran protagonista y en la que se descubrió que Gloria Camila había sido la elegida por el público para continuar en el formato y no seguir nominada. Además, lejos de quedar aquí, los concursantes tuvieron la oportunidad de hablar con Jorge Javier Vázquez.

El presentador catalán habló con los supervivientes para tratar algunas de las disputas que han tenido lugar durante estos primeros días. Pero, también se dirigió a Miri Pérez-Cabrero para contarle que era el cumpleaños de Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. Y es que, como la audiencia sabe muy bien, una de las comidillas de la edición está siendo el supuesto romance de la concursante con Froilán.

Miri Pérez-Cabrero ha negado en reiteradas ocasiones que no tiene nada con Froilán, pues solo son amigos. Pero, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado esta situación para sembrar humor y ver las reacciones de la joven. «Hoy es el cumpleaños de tu cuñada, Victoria Federica, me gustaría que la felicitaras», le dijo a la concursante.

Lejos de quedar aquí, la organización del programa puso el himno de España de fondo. Un divertido momento que los concursantes aprovecharon, pues se pusieron de pie como señal de respeto. «Tienes que decir ‘cuñá’, como hacía Rocío Jurado», le comentó el presentador a Miri Pérez-Cabrero respecto al cumpleaños de Victoria Federica.

Miri Pérez-Cabrero en ‘Supervivientes All Stars 2025’: «A mí eso no me sale»

Pero, la concursante estaba completamente avergonzada. Pues, ha dejado claro que no quiere hablar nada de Froilán ni de su entorno. «A mí eso no me sale», se reía ella. Pero, al final, hizo caso al comunicador y felicitó a la influencer por tener un año más. «Espero que, si estás viendo esto, hayas tenido un cumpleaños fantástico», dijo mirando a cámara. Fue entonces cuando reveló que no la conocía en persona.

«¡A ver si nos conocemos pronto, que no nos conocemos aún!», agregó. «Ahora tienes que decir viva la infanta Elena y viva España», sugirió Jorge. Pero, la concursante ya no iba a hacer nada más. «Froilán me va a matar», dijo entre risas a modo de conclusión.