Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 6 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Evren está cada vez más convencido de que Naz le oculta algo. Es por eso que no duda en comenzar una investigación para tratar de resolver todas y cada una de las dudas que tiene entre manos. Evidentemente, está cada vez más convencido de que ella recurrió a un banco de esperma para intentar retenerle. Es por eso que se ha armado de valor a la hora de preguntarle, directamente, por el tema.

Como era de esperar, ella se enfada muchísimo. Hasta tal punto que no tarda en hacerle saber que está dispuesta a criar a su hijo sola, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Aziz está profundamente molesto con su madre y Seren, por lo que da el paso de acercarse a Maral como venganza contra ellas. Seren está cada vez más convencida de que su comportamiento está siendo, cuanto menos, despreciable. Evren cree firmemente que Bahar no está luchando lo suficiente por su relación, pero ella responde que ya ha sufrido demasiado. Es más, le recuerda que ha estado a su lado en situaciones verdaderamente complicadas.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 12 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Evren descubre que acudió a un banco de esperma y que, en el hospital, tomó unas hierbas para ponerse mala y así obligarle a cuidarla. Es evidente que está muy enfadado, hasta tal punto que no duda en recriminar a Naz sus malas acciones. Ella no tarda en negarlo todo.

En cuanto a Naz, logra que Bahar la apoye. Incluso decide acogerla en su casa hasta que sepa a dónde ir. Evren pide a Maral explicaciones, puesto que está desesperado por saber si el hijo de Naz, realmente, es suyo. Maral confiesa que se alió con Naz para ayudar a su hermano Harun, puesto que está profundamente enamorado de Bahar.

Pero no todo queda ahí, puesto que también reconoce que Harun y Bahar se despertaron en la misma cama. Una información que deja a Evren completamente destrozado, como no podía ser de otra manera. Es más, empieza a creer que no tiene ningún tipo de derecho a ser feliz. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.