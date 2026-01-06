No ha pasado de moda y ya es una película de culto para ver en familia el día de Reyes: Es ‘Solo en casa’

Una de las mejores películas para ver con toda la familia el día de Reyes es Solo en casa. Una divertida comedia que se estrenó en los cines de Estados Unidos en 1990 y que nunca pasa de moda. Solo en casa es de estas películas que aguanta bien el paso del tiempo y que entretiene a toda la familia como el primer día. Una cinta escrita y producida por John Hughes y dirigida por Chris Columbus que cuenta la historia de Kevin, un niño de ocho años a la que su familia olvida accidentalmente en casa durante las vacaciones de Navidad y tendrá que defenderla de dos ladrones muy torpes que pretenden robar. La película Solo en casa es una original historia sobre la familia y la Navidad que lleva triunfando durante más de 30 años por esa combinación de comedia, meteduras de pata, emociones y la buena interpretación de los actores Macaulay Culkin y Joe Pesci.

Solo en casa se convirtió en la segunda película con mayor recaudación de 1990 por detrás de Ghost y en la navideña más taquillera de todos los tiempos que solo ha logrado ser superada por El Grinch en 2018. Gracias a esta película el joven actor Macaulay Culkin, el cual dio vida a Kevin el niño al que sus padres se olvidan en su vivienda Navidad, se convirtió en una estrella de fama internacional por esta cinta y por Solo en casa 2: perdido en Nueva York, aunque también el actor se sintió encasillado en este papel inolvidable.

La película Solo en casa fue nominada a los Globos de Oro en las categorías de mejor película de comedia o musical y de mejor actor en una comedia o musical para Macaulay Culkin. También está cinta cuenta dos nominaciones a los Óscar por mejor banda sonora original, la cual fue compuesta por John Williams y a mejor canción original por Somewhere in My Memory. En la actualidad esta película se puede ver en la plataforma de streaming Disney+ y en alquiler en Movistar Plus+. Apple TV+ y Prime Video.

¿Qué sucede en la película Solo en casa?

Los protagonistas de esta divertida cinta son los miembros de la familia McCallister que han decidido pasar las vacaciones de Navidad en París con Rob, un hermano del padre. La noche antes del viaje la familia se reúne en casa de Kate y Peter y Kevin estropea la cena familiar por pelearse con su hermano Buzz y es castigado a dormir en el desván. Kevin pide como deseo que todos desaparezcan. Lo que no sabe en ese momento es que debido a una gran tormenta que tiene lugar durante la noche que provoca un apagón y que se desactivan los despertadores. La familia se queda dormida por la mañana y al salir corriendo para llegar al aeropuerto se olvidan a Kevin en el desván.

A la mañana siguiente se da cuenta de que está solo en casa y que sus deseos se han cumplido. Kevin decide aprovechar las circunstancias para hacer todo lo que sus padres no le dejan: comer comida basura, saltar encima de la cama de sus padres y ver películas violentas. Pero pronto se empeña a asustar al encontrarse a su anciano vecino Marley echando sal sobre las aceras y recuerda que se rumorea que es un asesino que mató a toda su familia y al darse cuenta de que se ha convertido en el objetivo de Harry y Marv, dos ladrones que están asaltando las casas vacías del vecindario mientras sus dueños están de vacaciones…

El reparto de esta divertida comedia

El actor Macaulay Culkin interpreta el papel de Kevin y también lo hizo en su secuela Solo en casa 2: perdido en Nueva York. Tras estas películas Culkin sorprendió con papeles en otras ficciones como My Girl (1991), The Good Son (1993) y Party Monster (2003) y en las cintas de comedia Getting Even with Dad, Richie Rich (1994) y Changeland (2019).

También tienen un papel de peso los actores Joe Pesci que da vida a Harry Lyme, Daniel Stern a Marv Merchants, Catherine O’Hara a Kate McCallister, la madre de Kevin, y John Heard a Peter McCallister, el padre de Kevin. En el reparto de esta cinta de comedia también están los actores Roberts Blossom como Marley, el vecino de Kevin, Devin Ratray como Buzz McCallister y Gerry Bamman como Frank y Jeff McCallister, los hermanos de Kevin, Hillary Wolf como Megan McCallister y Angela Goethals como Linnie McCallister las hermanas de Kevin y John Candy como Gus Polinski, un músico de polca de buen corazón, entre otros.

La película Solo en casa es una de esas cintas que no se puedne dejar de ver en Navidad como Love Actually o ¡Qué bello es vivir! y que es perfecta para un tarde divertida con toda la familia. Y para los que ya la han visto, os animamos a disfrutar de la segunda entrega Solo en casa 2: perdido en Nueva York.