La película más antigua sobre la Navidad que han visto tus abuelos y padres: puedes verla en Movistar y Prime

Si hay una película navideña con la que a todos se nos cae la lagrimita esa es ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life). Una emblemática cinta de 1946 producida por Frank Capra de la que seguro habréis oído hablar a vuestros padres y abuelos basada en el cuento de The Greatest Gift escrito por Philip Van Doren Stern en 1939 que, a su vez, se basa libremente en la novela de Charles Dickens Cuento de Navidad. Para muchos ver esta película en Navidad se ha convertido en una tradición que repiten todos los años. Actualmente se puede encontrar en la plataforma de streaming Movistar Plus+ para los suscriptores y en Prime Video para alquilar o comprar. ¡Qué bello es vivir!, aunque cuando se estrenó fue un gran fracaso de taquilla, es para muchos una de las mejores películas de la historia del cine. Una cinta que fue nominada a cinco premios Óscar, incluyendo el de Mejor película y recibió ocho Globos de oro.

La película ¡Qué bello es vivir! cuenta la historia de George Bailey, papel que interpreta magistralmente el actor James Stewart, un hombre de mediana edad que ha renunciado continuamente a sus sueños en lo que lleva de vida y, al ver que todo le sale mal, ha decidido suicidarse en Nochebuena. Ante esta drástica decisión, su ángel de la guarda, Clarence Odbody, decide intervenir y mostrarle a cuántas personas de su localidad ha ayudado en los últimos años y cómo sería la vida de sus vecinos y de su familia si él nunca hubiese existido.

Para muchos el secreto del éxito de esta película es que se trata de una fábula atemporal sobre los héroes de la vida cotidiana, la gente normal que ayuda sin pensárselo dos veces a su comunidad. ¡Qué bello es vivir! es un clásico navideño que cuenta con un poderoso mensaje de esperanza e ilusión que trasciende cualquier país, cualquier cultura y cualquier época.

¿De qué trata la película ¡Qué bello es vivir!?

Esta cinta está ambientada en la Nochebuena de 1945 en el pequeño pueblo de Bedford Falls. Su protagonista, George Bailey, ha decidido suicidarse y al enterarse San José decide mandar como misión para ayudarle a Clarence, un ángel de segunda clase, que lleva mucho tiempo intenta ganarse las alas. Antes de que se marche, San José le muestra a Clarence algunos momentos del pasado de George Bailey en los que ha ayudado a los que le rodeaban como, por ejemplo, cuando tenía 12 años y salvó a su hermano pequeño Harry de morir ahogado después de caerse en un lago helado.

Cuando Clarence llega a la Tierra decide enseñarle lo que pasaría si él ya no viviese. El pueblo ya no se llama Bedford Falls, sino Pottersville, y está lleno de bares, cabarets y otros locales propiedad de Potter. El señor Gower es un anciano alcohólico que acaba de salir de prisión por homicidio, ya que George no estuvo allí para evitar que envenenara a aquel niño y sus vecinos y amigos no le reconocen. Además, la compañía de empréstitos cerró, las casas que ayudó a construir con sus empréstitos nunca se construyeron y en su lugar hay un cementerio en el que George ve la tumba de su hermano al que no pudo salvar por no haber nacido. Además, su tío Billy está en un manicomio, su madre es una viuda y sin hijos que regenta una pensión y su esposa no le reconoce.

Como no queremos hacer más spoilers, solo os diremos que al final George recuperará su vida y el amor de su familia. Y se dará cuenta de que lo más importante es tener cerca a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a su madre y a todos sus amigos y vecinos.

El reparto de esta conocida película

El conocido actor James Stewart interpretó al atribulado George Bailey en uno de los mejores papeles de su carrera cinematográfica. La actriz Donna Reed a Mary Hatch, Lionel Barrymore al señor Henry F. Potter, Thomas Mitchell al tío Billy Bailey, Henry Travers al ángel de la guarda Clarence Oddbody y Beulah Bondi a la señora Bailey.

También en el reparto están los actores Frank Faylen como Ernie Bishop, Ward Bond como Bert, Gloria Grahame como Violet Bick, H.B. Warner como, Sr. Gower, Frank Albertson como Sam Wainwright, Todd Karns como Harry Bailey, Samuel S. Hinds como Peter «Pop» Bailey, Mary Treen como la prima Tilly, Virginia Patton como Ruth Dakin Bailey, William Edmunds como el señor Giuseppe Martini, Argentina Brunetti como la señora Martini, Bobby Anderson como el pequeño George Bailey y Karolyn Grimes como Zuzu Bailey, entre otros.

La película ¡Qué bello es vivir! es una de esas cintas que siempre hay que ver en Navidad rodeado de familia y amigos para contagiarse de su espíritu de esperanza y los valores que trasmite. Además, si la volvéis a ver tendréis la oportunidad de disfrutar de la banda sonora de la película que incluye temas memorables como Main Title / Heaven o It’s a Wonderful Life. No os lo perdáis.