Adiós a ‘Los Bridgerton’: la serie de Netflix que es mucho mejor

El fin de la cuarta temporada de la serie Los Bridgerton ha dejado desolados a todos los amantes de las ficciones de época. Hemos estado buceando por el catálogo de Netflix buscando una sustituta a la altura de esta serie basada en la saga de novelas de Julia Quinn y solo hemos encontrado una que nos ha llamado la atención: El gatopardo. Aunque no es la primera vez que se adapta esta novela del italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ya que todos recordamos la película de 1963 de Luchino Visconti protagonizada por Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon, la serie El gatopardo de Netflix es una buena opción. Esta historia está ambientada en 1860 en Sicilia en un momento en el que encontraba bajo el poder de los Borbones y el general Garibaldi está organizando a su ejército para llegar a Palermo. Allí se encuentra el príncipe Salina, el patriarca de unos de los clanes más poderosos de la zona que intentará en todo momento mantener el status de su familia.

La serie El gatopardo se estrenó en Netflix en 202, ha sido dirigida por Tom Shankland y ha contado con la colaboración de Laura Luchetti y Giuseppe Capotondi. Además ha contado con el guion de Richard Warlow y Benji Walters y tiene una sola temporada de 6 episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno. Uno de sus grandes atractivos es que cuenta como protagonistas con actores de la talla de Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel y Saul Nanni que sorprenden con su buena interpretación de sus personajes.

Esta serie ha sido rodada en localizaciones de Palermo, Catania, Siracusa, Sicilia y Roma y la belleza de Italia se puede disfrutar en todos sus episodios. El gatopardo es una buena serie perfecta para los que están buscando en Netflix una serie de época a la altura de Los Bridgerton en la que no faltan las escenas violentas, de amor o de lujo en medio de la guerra.

¿De qué trata la serie de Netflix El gatopardo?

Esta serie comienza en 1860, en ese terrible momento en el que Italia está viviendo la llamada unificación italiana. Sus protagonistas están en Sicilia, en el sur de Italia, un lugar que está bajo el poder de momento los Borbones, pero en el norte está empezando el movimiento del general Garibaldi que está organizado un ejército para viajar al sur. En Palermo se encuentra en la lujosa mansión del príncipe Salina, que es el patriarca de uno de los clanes con más poder y riqueza de Sicilia.

El gatopardo intentará mantener sus privilegios en un mundo que no para de cambiar, pero el primer problema al que se tiene que enfrentar a Tancredi, un sobrino al que siempre ayudó y que ahora está a favor de Garibaldi y ha encandilado a su amada hija Concetta. Todo se soluciona cuando se interesa por Tancredi la bella Angélica y el príncipe logra quitarse a su sobrino de encima, aunque eso le cueste su relación con su hija Concetta.

Una serie El gatopardo en la que la sociedad de Palermo sigue viviendo en ese mundo de lujo y bailes en el que parece que nada va a ocurrir, a pesar de que el mundo no para de cambiar. Esta ficción destaca por su genial ambientación, su cuidado vestuario y la interesante trama que mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el primer episodio.

El reparto de esta serie de época

El protagonista de El gatopardo es el actor Kim Rossi Stuart que defiende el papel del elegante Fabrizio Corbera, el príncipe de Salina después de la genial interpretación de Alain Delon en la película de los años sesenta. La actriz Deva Cassel da vida a la bella Angelica Sedara, el actor Saul Nanni a Tancredi Falconeri, el sobrino díscolo del patriarca, y la actriz Benedetta Porcaroli como Concetta Corbera.

También en el reparto de la serie El gatopardo están también los actores

Paolo Calabresi que interpreta el papel del padre Pirrone, Francesco Colella el de Calogero Sedara, Corrado Invernizzi el de Chevalley, Astrid Meloni el de Maria Stella, Princesa de Salina, Greta Esposito el de Chiara, Alessandro Sperduti el del conde Bombello y Francesco Di Leva el de Russo, entre otros.

En suma El gatopardo, aunque era complicado por la comparativa constante con la película de Visconti, es una buena serie que sorprende desde el primer episodio por su genial ambientación, la cuidada interpretación de sus protagonistas y esa hermosa banda sonora de Paolo Buonvino que la acompaña desde el primer episodio.

Además de esta serie en Netflix se pueden encontrar otras de época como The Crown, Outlander, La emperatriz, The Last Kingdom, Downton Abbey o Vikingos. Seis series muy diferentes, pero perfectas para engancharse a una ficción como las de antes.