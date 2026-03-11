El tráiler es espectacular: Netflix ha creado una serie de este peliculón de Denzel Washington

En una industria dominada por los servicios de streaming, la pregunta filosófica por excelencia no puede ser otra: ¿qué fue antes, la serie o la película? La hegemonía de las series nos llevará en algún momento a formalizar esta cuestión, pero de momento sólo hace falta echar un vistazo al calendario de las plataformas para ver cómo el séptimo arte apuesta en masa por las narrativas televisivas. Ahí está la futura serie de la saga Harry Potter, Snowpiercer (2020) o la genial Fargo (2014). Ahora, el futuro de esta tendencia por la revisión para la pequeña pantalla ha encontrado en una increíble cinta de Denzel Washington, la historia perfecta para el mercado del vídeo bajo demanda: Netflix ha creado una serie del largometraje El fuego de la venganza.

La adaptación de la novela homónima de A.J. Quinnell llegó a los cines en 2004 y el próximo mes de abril, la «gran N roja» la va a lanzar en el formato serial. Apoyándose de lleno en el protagonismo de Yahya Abdul Mateen II, a quien vimos recientemente en Wonder Man y que sustituye a Washington en su papel de John Creasy. La mayoría de los cinéfilos sólo recuerdan aquella versión dirigida por Tony Scott, aunque antes en 1987, Elie Chouraqui adaptó el material en una película francesa protagonizada por Scott Glenn que en España terminamos titulando Bala blindada. El caso es que con el tiempo, el filme de Washington acabó empapándose de un aura de «producción de culto», a pesar de las malas críticas recibidas en su día. Y en buena parte por eso, la revisión de este thriller criminal se ha recibido con entusiasmo, gracias a un primer tráiler que luce espectacular.

Netflix convierte en serie ‘El fuego de la venganza’

Hace algunas horas, Netflix ha lanzado el primer tráiler de la serie El fuego de la venganza. Y por lo que nos brinda su minuto de avance, la trama estará todavía más cargada de acción que sus predecesoras. Kyle Killen, conocido por Halo y Awake, es el showrunner y Steven Caple Jr. (Creed II) se encarga de dirigir los dos primeros capítulos de una historia narrada a lo largo de siete episodios.

Cuando se cruzaron en su camino, encendieron la mecha equivocada 🔥 Yahya Abdul-Mateen II protagoniza ‘El fuego de la venganza’. La serie llega el 30 de abril. pic.twitter.com/frnPgsOzOL — Netflix España (@NetflixES) March 10, 2026

A diferencia de la película de Washington, el proyecto se ha focalizado en la psicología del personaje de Creasy con su intenso trastorno de estrés postraumático debido a su pasado como exmercenario, centrando el planteamiento en un contexto más global, mediante una parte del argumento que se desarrollará en Brasil. Entre otros cambios, la edad de la protegida ya no es la misma. En la serie no veremos a una niña como Dakota Fanning, sino a una adolescente llamada Poe que en realidad es hija de Rayburn, el mentor del protagonista.

Acompañando a Abdul Mateen II, El fuego de la venganza nos presenta a Billie Boullet como Poe y a Bobby Cannavale como el padre de esta. Completan el elenco secundario Alice Braga, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor y Alex Ozerov, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

Netflix lanzará la serie de El fuego de la venganza el próximo 30 de abril. Un mes cargado de estrenos para la marca, como la llegada de la segunda temporada de Bronca (día 16) y Stranger Things: Relatos del 85 (día 23).

La película original de El fuego de la venganza está disponible en Netflix, Disney Plus y Atresplayer.