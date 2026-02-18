Daniel Radcliffe está entusiasmado con el nuevo protagonista de Harry Potter: «Va a ser mejor que yo»

El género de la fantasía audiovisual va a vivir un resurgir en los próximos años. Por un lado, Netflix prepara su película sobre la saga de Las crónicas de Narnia y por otro, Apple se ha hecho con los derechos del Cosmere de Brandon Sanderson para materializar una serie de Archivo de tormentas y una franquicia de películas para Hijos de la bruma. Pero sin duda, el proyecto con mas fans expectantes no es otro que el de la adaptación de las novelas de J.K. Rowling en un formato serial que versionará una temporada por libro, generando una década de contenidos televisivos para el Wizard World. La serie tendrá todo un elenco de nuevos protagonistas y por supuesto, un desconocido héroe que luche contra Voldemort. Y es precisamente ese actor el que ha recibido ahora el apoyo de Daniel Radcliffe, el primer Harry Potter. La estrella del cine británico ha pasado el testigo a un joven que según ha contado en una reciente entrevista, lo va a terminar eclipsando.

Con todavía un título oficial por definir, la serie de Harry Potter estará supervisada por la showrunner, Francesca Gardiner, una vieja conocida de HBO con quien la cadena ya ha colaborado anteriormente en la elaboración de guiones para programas de la talla de Succession (2018) y La materia oscura (2019) y dirigida por Mark Mylod, responsable de El menú (2022). Por el momento, más allá del equipo técnico y del casting, no disponemos de excesivas imágenes promocionales. Aunque se espera que en algún momento del 2026 recibamos un primer adelanto. La rumorología apunta a que Cillian Murphy terminará encarnando a Voldemort, pero el irlandés todavía no se cruzará en el camino del «niño que sobrevivió». Al menos hasta el quinto libro, cuando el villano hace su resurrección final en Harry Potter y el cáliz de fuego.

Las miradas están por tanto, puestas en Dominic McLaughlin. El actor de 11 años será el encargado de portar la cicatriz con forma de rayo en la frente y de ser el famoso alumno de Hogwarts.

Daniel Radcliffe aprueba la elección del nuevo Harry Potter

La serie es tan esperada que a Daniel Radcliffe no dejan de preguntarle por el casting y el nuevo equipo detrás de este proyecto reboot de Harry Potter. Por eso no es ninguna novedad que el actor se refiera a la futura serie. Eso sí, esta vez ha mostrado una aprobación total a su sucesor, asegurando que en un futuro este iba a superarlo.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — Actually HBO Max (@StreamOnMax) April 12, 2023

«Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo», le revelaba Radcliffe a ScreenRant. Inmediatamente después, el nominado al Emmy explicaba cómo después de varios años veía su desempeño con otra perspectiva: Aprendí sobre la marcha- Ahora recuerdo lo que hice con mucha más amabilidad, y me da menos vergüenza ahora que soy mayor. Pero estuve aprendiendo mucho sobre cómo hacerlo durante mucho tiempo en Harry Potter».

El resto del casting

Acompañando a McLaughlin, el resto del casting se configura con Arabella Stanton en el papel de Hermione, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow asumiendo el rol de Dumbledore, Nick Frost como Hagrid, Papa Essiedu como Snape y Janet McTeer dando vida a la profesora McGonagall.

Todavía no existe una fecha de estreno exacta para la primera temporada, pero la serie de Harry Potter está programada para llegar a HBO Max en algún momento de 2027.