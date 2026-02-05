Este oscarizado actor es el favorito para ser el nuevo Voldemort en la serie de Harry Potter

Todavía queda un año para que podamos ser testigos de la nueva serie de Harry Potter en HBO Max. Pero por suerte, la producción dirigida por Mark Mylod (Succession) con Francesca Gardiner como showrunner ya nos ha ido mostrando algunos datos. Entre ellos, los nombres que encarnarán al nuevo trío de jóvenes protagonistas; Harry (Dominic McLaughlin), Ron (Alastair Stout) y Hermione (Arabella Stanton). Eso sí, todavía se desconoce quién será el actor que dará vida al que no puede ser nombrado, Lord Voldemort. El rol antagonista parece ser un secreto bien guardado, aunque el favorito de los Potterheads es el mismo que el del intérprete original del personaje, Ralph Fiennes. Nos referimos por supuesto, al oscarizado Cillian Murphy.

Ya era uno de los nombres que se manejaban en las principales quinielas. No obstante, hace algunos días el propio Fiennes filtraba en una entrevista la participación de su compañero de profesión: «Me han dicho que ya tienen a alguien…creo que Cillian Murphy lo hará muy bien». El desliz es tan descarado, que no sabemos si el protagonista de Cónclave nos está tomando el pelo o si en cambio, el irlandés es el nuevo actor que asumirá el terrorífico y carismático papel de Voldemort.

La noticia todavía no es oficial y en Warner no tienen ninguna prisa por desvelar la sorpresa. Sobre todo, teniendo en cuenta que la versión completa del villano no aparece hasta Harry Potter y el Cáliz de Fuego, el cuarto libro de la saga. Claro está, teniendo en cuenta que la intención de Gardiner no es otra que la de rodar una temporada por novela, no veríamos al actor haciendo de Voldemort hasta al menos, la cuarta temporada.

Cillian Murphy: ¿El actor ideal para ser Voldemort?

Desde que se llevó su estatuilla dorada por Oppenheimer (2023), Cillian Murphy se ha convertido en una de las estrellas más solicitadas de la industria. De hecho, su nombre ha estado vinculado al del próximo villano del reboot de James Bond. Sin embargo y a sus 49 años, al actor le importa bien poco implicarse en aquellas cosas que no le interesan, por más que ello le proporcione una buena cantidad de dinero a su cuenta. Este año regresará a su papel de Thommy Shelby en la cinta de los Peaky Blinders, El hombre inmortal y en 2027, participará en 28 años después 3.

Tras los fuertes rumores de su presencia como el actor que dará vida Voldemort se esconden por otra parte, alternativas sugerentes comentadas en las redes sociales, como Tom Hiddleston o Alexander Skarsgård.

El resto del reparto

Mientras esperamos la confirmación o desmentido de la implicación de Murphy, de momento debemos conformarnos con la presencia del resto de elegidos oficiales, aparte del ya mencionado trío de niños: