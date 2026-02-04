Sólo tiene 6 capítulos y ya la llaman la mejor miniserie de la historia de HBO: no vas a poder dejar de verla

Al igual que sucede en el celuloide, con éxitos internacionales de la talla de Sirat, la pequeña pantalla patria también está generando productos audiovisuales memorables. Para comprobarlo, sólo debemos echar un breve vistazo a los recientes Premios Feroz, donde Yakarta o Poquita fe han arrasado o cómo cada mes, encontramos una diversidad ficcional española apabullante en las diferentes plataformas de streaming. Por eso hoy, nuestra recomendación nace de la necesidad de poner en valor una miniserie de HBO que ha pasado un tanto desapercibida: Pubertat, el impactante retrato de Leticia Dolera sobre la adolescencia y el consentimiento.

Home Box Office (HBO), así responden originalmente las siglas de la plataforma, es una de las marcas más potentes y reconocibles en la historia de la narración televisiva. Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra, Juego de Tronos…entrar a definir a una nueva ficción bajo términos absolutos con semejantes antecedentes seriales, puede verse como una temeridad. Pero no obstante, no deja de ser cierto que en la categoría de miniserie, HBO ha firmado uno de sus mejores proyectos con Pubertat. Logrando reafirmar a Dolera como una autora que rehuye del análisis vacuo y del moralismo aleccionador, abordando la problemática de su compleja temática desde un punto de vista armonioso y conciliador.

La miniserie de HBO que te dejará de piedra: ‘Pubertat’

Con el éxito de la cinta Requisitos para ser una persona normal y la serie Vida perfecta, Dolera demostró que los prejuicios no iban a ser una barrera que le impidiese retratar las diferentes aristas de nuestro problemas como sociedad y de sus múltiples causas y consecuencias.

La sinopsis oficial de Pubertat es la siguiente: «La armonía de una comunidad se ve truncada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta a tres adolescentes como culpables. Los adultos a cargo de los señalados, como agresores y como víctima, tendrán que lidiar con la tensión de la situación y enfrentarse a su propia relación con la sexualidad. En el proceso descubriran que quizá no solo las tradiciones pasan de generación en generación, sino también los tabúes y los traumas».

Dolera dirige y escribe el guion, junto a Almudena Monzu (Esmorza amb mi) y David Gallart (montador de la propia Vida perfecta). La showrunner española aparece del mismo modo como actriz, acompañada en el reparto por Xavi Sáez, Betsy Túrnez (Ocho apellidos catalanes), David Vert (La furgo), Biel Durán (Salvador), Anna Alarcón (Los años nuevos), Aina Martínez y la estrella de la anteriormente mencionada Yakarta, Carla Quílez.

La valoración de la crítica ha supuesto un aplauso unánime con la miniserie española de HBO, logrando que Pubertat obtuviese dos nominaciones en los Feroz, dentro de las categorías de mejor serie dramática y mejor actriz de reparto (Túrnez). Sí que logró en cambio, ser la mejor serie de drama en los Premios Ondas 2025.

Brillar tras el fenómeno de ‘Adolescencia’

Uno de los principales fenómenos a los que se ha enfrentado la creación de Dolera ha sido la de convivir casi en paralelo con el nacimiento de Adolescencia. La miniserie de Netflix que ha batido todos los récords de visualizaciones y que muchos catalogaron como el mejor serial del 2025.

Sin embargo y a pesar de que ambas tratan temas similares, mientras que en Adolescencia se manifiesta la criminalidad infantil y la tolerancia hacia la violencia desde edades tempranas, en Pubertat se pone el foco en la responsabilidad social colectiva y en la educación.