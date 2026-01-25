‘Los domingos’ reina en los Feroz mientras ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ arrasan en series

La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha sido la gran vencedora en la categoría de cine, logrando cinco premios Feroz, de este sábado 24 de enero en Pontevedra. La ceremonia de los Premios Feroz 2026, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), ha tenido lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra, con más de 1.000 asistentes entre nominados, invitados y autoridades. Yakarta y Poquita fe han triunfado en la categoría de televisión.

El filme de Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos, se convirtió en la gran triunfadora de la gala al obtener cinco premios:

Mejor película dramática

Mejor dirección : Alauda Ruiz de Azúa

Mejor guion : Alauda Ruiz de Azúa

Mejor actriz protagonista : Patricia López Arnaiz

Mejor actriz de reparto: Nagore Aranburu

Durante su discurso, la directora ha destacado que «esto es un milagro. Los siento así. Las películas no se hacen solas, se hacen con los equipos».

La película es un intenso drama familiar en el que una adolescente decide ingresar en un convento de clausura. La cinta ha generado un amplio consenso crítico y se perfila como una de las favoritas para los Premios Goya 2026.

Otros ganadores en cine

En la categoría de comedia, La cena, de Manuel Gómez Pereira, se ha llevado el premio a mejor película de comedia. Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha obtenido dos premios gracias a las actuaciones de José Ramón Soroiz (mejor actor protagonista) y Kandido Uranga (mejor actor de reparto).

El apartado de premios especiales destacó la creatividad y originalidad de los proyectos más arriesgados, con reconocimientos como los Premios Arrebato a Ciudad sin sueño (ficción) y Tardes de soledad (no ficción).

Las grandes triunfadoras en televisión

En televisión, las series de Movistar Plus+ dominaron la noche. Yakarta, protagonizada por Javier Cámara, ganó mejor serie dramática, mejor guion y mejor actor protagonista. Por su parte, Poquita fe, en su segunda temporada, se llevó los premios a mejor serie de comedia, mejor actriz protagonista (Esperanza Pedreño) y mejor actriz de reparto (Julia De Castro).

Además, Secun de la Rosa fue premiado como mejor actor de reparto por su papel en Superestar, serie de Nacho Vigalondo sobre el fenómeno del Tamarismo.

Lista de los ganadores de los Premios Feroz 2026

A continuación se desglosa la lista los ganadores de los Premios Feroz 2026, que se ha celebrado en Pontevedra:

Cine

Mejor película dramática: Los domingos

Los domingos Mejor película de comedia: La cena

La cena Mejor dirección: Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos Mejor actriz protagonista (película): Patricia López Arnaiz por Los domingos

Mejor actor protagonista (película): Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

Mejor actriz de reparto (película): Nagore Aranburu por Los domingos

Nagore Aranburu por Los domingos Mejor actor de reparto (película): Kandido Uranga por Maspalomas

Kandido Uranga por Maspalomas Premio Feroz DAMA al mejor guion (película): Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos Mejor música original: Kangding Ray por Sirat

Kangding Ray por Sirat Mejor tráiler: Sirat

Sirat Mejor cartel: Tardes de soledad

Televisión

Mejor serie dramática: Yakarta

Yakarta Mejor serie de comedia: Poquita fe

Poquita fe Mejor actriz protagonista (serie): Esperanza Pedreño por Poquita fe

Esperanza Pedreño por Poquita fe Mejor actor protagonista (serie): Javier Cámara por Yakarta

Javier Cámara por Yakarta Mejor actriz de reparto (serie): Julia de Castro por Poquita fe

Julia de Castro por Poquita fe Mejor actor de reparto (serie): Secun de la Rosa por Superestar

Secun de la Rosa por Superestar Premio Feroz DAMA al mejor guion (serie): Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado‑Hierro por Yakarta.

Premios especiales

Premio Feroz Arrebato de ficción: Ciudad sin sueño (Guillermo Galoe)

Ciudad sin sueño (Guillermo Galoe) Premio Feroz Arrebato de no ficción: Tardes de soledad (Albert Serra)

Tardes de soledad (Albert Serra) Premio Feroz Audi de Honor: Marta Fernández‑Muro.

¿Qué son los Premios Feroz?

Los Premios Feroz son galardones españoles creados en 2014 por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) para reconocer lo mejor del cine y la televisión españolas desde la perspectiva de la prensa especializada. Se consideran el equivalente español a los Globos de Oro, porque son otorgados por críticos y periodistas, en lugar de la academia profesional como los Goya.

Características principales

Los concede la AICE, formada por periodistas e informadores que cubren cine y series en medios de comunicación.