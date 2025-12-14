La película ‘Los Domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, triunfa en los Premios Forqué

La película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido este sábado el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción en el 31 aniversario de los Premios Forqué al superar a Maspalomas, Sorda y Sirat, cinta española candidata al Oscar.

Los Premios Forqué han celebrado su 31 aniversario este sábado 13 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de Ifema Madrid y que ha arrancado recordando al actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Barcelona.

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al recoger el galardón, ha asegurado que Los Domingos es una película «respetuosa», especialmente con los espectadores, a los que invita a sacar «sus propias reflexiones, pensar por sí mismo o reflexionar con otros» y ha defendido que ese «respeto» es una manera de «honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a adoctrinamientos o dogmas».

«Los Domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Gracias a los 600.000 espectadores que habéis ido a ver la película y que habéis estado abiertos a reflexionar y debatir porque eso solo puede hacernos más humanos y menos obedientes», ha expresado.

La producción también ha logrado el Premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina, por la actuación de Patricia López Arnaiz. La actriz ha destacado a Alauda Ruiz de Azúa por su vocación «genuina» al querer hablar de «lo humano».

«Alauda, qué crack. Alauda tiene una vocación genuina de querer hablar de lo humano, de querer investigar, poner luz en las relaciones, en los vínculos y en saber qué nos pasa, qué es lo que nos mueve o qué escondemos. Todo ese gran misterio que creo que nos importa tanto a todos. Y esa es su vocación y ese es su experimento y eso es un placer para una actriz. Gracias a ti he podido percibir y vivir el estremecimiento», ha asegurado.

Por su parte, el Premio Forqué a Mejor Interpretación Masculina ha recaído en José Ramón Soroíz por su papel protagonista en Maspalomas, que ha agradecido el galardón a los directores del filme, José María Goenaga y Aitor Arregi por «ese guión maravilloso».

Otra de las favoritas de la noche ha sido Sorda, que ha logrado el Premio al Cine en Educación y Valores, dirigida por Eva Libertad.