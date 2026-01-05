Ni ‘Bienvenidos a Derry’ ni ‘Carrie’: ésta es la adaptación de Stephen King que más esperan los fans

Salvando la inalcanzable presencia de la obra William Shakespeare en el séptimo arte y la televisión, el rey de la adaptación literaria contemporánea es Stephen King. Referencia inapelable de la narrativa del horror, el celuloide se nutre cada año de alguna de sus más de 65 novelas e historias publicadas. De hecho y sin irnos demasiado lejos, el pasado 2025 fuimos testigos del estreno de tres largometrajes de su universo creativo; The Monkey, La larga marcha y The Running Man. Aparte de, por supuesto, está la serie precuela de It, Bienvenidos a Derry. En el presente año, volveremos a tener otras versiones de sus trabajos, como The Girl Who Loved Tom Gordon o la nueva versión en serie que Mike Flanagan prepara de Carrie. Pero lejos de promocionar dicho serial que estrenará Prime Video, Flanagan ha lanzado el propósito principal que en estos instantes tiene acerca de la bibliografía de King: crear una serie que adapte La Torre Oscura.

Por muy compleja que haya podido ser la adaptación de libros de Stephen King como El resplandor o Cadena perpetua, ningún relato del de Maine alcanza la escala gigantesca y la complejidad narrativa que poseen las ocho novelas que componen las saga. Más de 4.000 páginas de una odisea que comenzó con la publicación de El pistolero en 1982, abarcando tres décadas de trabajo del autor. Pero debido a dicha densidad monumental, la ejecución audiovisual liderada por Flanagan no va a poder producirse hasta dentro de bastante tiempo.

La adaptación más ambiciosa de Stephen King

No es la primera vez que en Hollywood intentan una adaptación del western futurista de Stephen King. En 2017, Sony Pictures intentó versionar el grueso de una especie de «secuela canónica» de los libros, bajo la mirada del director danés Nikolaj Arcel. Sin embargo, el proyecto fue un desastre de crítica y taquilla, manifestando la latente ambición desmedida de su historia.

Grosso modo, La torre oscura centra su argumento en Roland Deschain, el último miembro de una antigua orden de caballeros perteneciente al Mundo Medio, el territorio decadente que ha conseguido seguir adelante en un multiverso en el que encontrar la Torre Oscura se ha convertido en su particular obsesión. Si esta cae, todos los mundos conocidos colapsarán en el caos.

Es como «construir un petrolero»

A mediados del pasado, Flanagan le explicó a Comicbook.com que la falta de información respecto al proyecto no se debía a una cancelación, sino a la magnitud de la reconocida adaptación de King: «No es que la haya abandonado. Es solamente que la cosa es tan grande que es como construir un petrolero».

Ahora, en una reciente entrevista con Empire, el responsable de La maldición de Hill House ha expresado que la versión serial sigue en marcha y que existen «muchos guiones listos», llegando a calificar a la producción como un elemento «prioritario» de su futura filmografía. Por último Flanagan contó que la versión de 2017 no podía ser bajo ningún concepto la última traducción audiovisual de la titánica aventura literaria de King.

Flanagan y King: el dúo perfecto

El estreno de la serie de Carrie este 2026, reforzará el dúo creativo que se ha formado entre Mike Flanagan y Stephen King. Una asociación que comenzó con la adaptación de Doctor sueño (secuela de El resplandor) y que terminó de formalizarse hace poco con celebrada, La vida de Chuck.

Se desconoce una fecha de estreno para la adaptación de La Torre Oscura. Aunque observando la agenda de Flanagan, lo más probable es que no veamos la primera temporada hasta por lo menos, comienzos de 2028.