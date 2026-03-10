De todas las películas nominadas a los Oscar estas son las que recomiendo ver sí o sí

El próximo día 16 de marzo se otorgarán los premios más prestigiosos del séptimo arte. La 98.ª edición de las estatuillas doradas coronarán a la mejor cinta del año, con un total de-como viene siendo habitual-10 películas nominadas en la categoría reina de la noche. Pero seamos sinceros, aunque exista ese cupo y esa cantidad de galardones, todo el mundo sabe que nunca se da una excelencia conjunta, cuyo nivel obligue a tener que ver cada una de las apuestas fílmicas de la temporada cinematográfica. Por eso, hoy quiero traer al menos cinco las películas de los Oscar 2026 que recomiendo ver sí o sí, antes del pistoletazo de salida y desfile de estrellas por la glamurosa alfombra roja:

Películas de los Oscar 2026: estos son los 5 títulos imprescindibles que recomiendo

1-‘Una batalla tras otra’

Es uno de los títulos del año y un ejercicio de dirección impecable. No sé si finalmente se llevará la gran consideración de la velada, pero si Paul Thomas Anderson no se alza con el Oscar a la mejor dirección dejaré de de creer (un poco más) en las valoraciones de la Academia. Una batalla tras otra es una sátira brutal sobre el estado y también, sobre los propios revolucionarios. Todo ello con un tono cómico y con unos personajes que son desde ya mismo, pura historia del cine norteamericano.

¿Dónde está disponible? HBO Max

Nominaciones: 13

2-‘Hamnet’

Hamnet no deja de ser esa clase de películas que, a pesar de lo que suceda con el resultado final del escrutinio final de los Oscar, recomiendo a todos mis allegados y conocidos. Dirigida por Chloé Zhao, quien ya logró coronarse con la oscarizada Nomadland (2020), Hamnet es la adaptación homónima del clásico moderno de la literatura escrito por Maggie O’Farrell. Un retrato honesto y mágico sobre el la pérdida, el duelo y las diferentes maneras que tenemos de enfrenarnos al silencio, la culpa y la desgracia.

¿Dónde está disponible? Cines (sin fecha de estreno en Disney Plus)

(sin fecha de estreno en Disney Plus) Nominaciones: 8

3-‘Valor sentimental’

Sólo tiene posibilidades en el apartado interpretativo, pero el nuevo trabajo de Joachim Trier es el trabajo más emocionante de la edición. Un drama familiar bergmaniano que nos conquista con cada una de las actuaciones de su magnífico trío de rostros protagonistas; Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas. Trier siempre da donde duele y aquí consigue formalizar su mejor película hasta la fecha.

¿Dónde está disponible? El 27 de marzo aterriza en Movistar Plus (actualmente en cines)

(actualmente en cines) Nominaciones: 9

4-‘Sueño de trenes’

Una de las grandes sorpresas cinematográficas del 2025. Recordándonos al cine del mejor Terrence Malick, la segunda cinta como director de Clint Bentley tras El Jockey (2021) sobrepasa cualquier marco argumental. Sueños de trenes es tan diminuta como un charco formado por la lluvia y tan gigantesca como la propia vida. Inabarcable radiografía del paso del tiempo que supone, al mismo tiempo, un western poético y un testimonio épico del impacto del ser humano en el mundo.

Nominaciones: 4

¿Dónde está disponible? Netflix

5-‘Un simple accidente’

No está entre las películas nominadas al Oscar a la mejor película y aún así, la recomiendo por encima de Frankenstein, F1 o Bugonia. Ganadora de la Palma de oro en Cannes, Jafar Panahi se merecía al menos, una nominación al Oscar a la mejor dirección. Por el momento en este thriller que combina el humor con la tensión, el director debe contentarse con su mensaje político cargado de bondad que no ahonda en el rencor, sino en la concordia dedicada al humanismo más sincero en clave de fábula.