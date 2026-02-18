Netflix acaba de añadir a su catálogo una de esas pequeñas piezas que dicen mucho en muy poco tiempo. Se trata de Los cantores rusos, un cortometraje que llega con la prestigiosa vitola de estar nominado al Oscar 2026 como Mejor Cortometraje de Acción Real. En apenas 17 minutos, esta obra logra lo que muchas superproducciones de tres horas no consiguen: derribar el mito del hombre rudo que no muestra sus sentimientos.

Ambientado en un bar de carretera, este film promete convertirse en el fenómeno viral de la semana en España gracias a su autenticidad y a su potente banda sonora.

Un bar, TikTok y el fin de la «masculinidad de piedra»

La trama de Los cantores rusos nos traslada a un escenario aparentemente tosco: un bar de carretera donde un grupo de clientes habituales decide improvisar un concurso de canto.

Lo que empieza como una pequeña competición entre bromas y puros, termina siendo una catarsis emocional colectiva. El corto utiliza la música para desarmar a sus protagonistas, hombres curtidos por la rutina que encuentran en el escenario la única vía para soltar sus frustraciones y miedos.

El director, Sam A. Davis (ganador del Oscar por el documental Period. End of Sentence.), ha tomado una decisión arriesgada pero brillante: en lugar de actores de método, ha reclutado a talentos virales de TikTok, Instagram y YouTube. Estos artistas «en bruto» aportan una naturalidad que traspasa la pantalla, demostrando que detrás de cada mirada imperturbable hay una historia de vulnerabilidad que solo el arte es capaz de liberar.

De un cuento ruso de 1850 a las pantallas españolas

Aunque su estética sea moderna y se haya rodado en un bar estadounidense actual, la raíz de la historia es un clásico. Davis se inspiró en un relato de Iván Turguéniev publicado hace 175 años. Al trasladar ese espíritu ruso a la actualidad, el director demuestra que la soledad y la dificultad para expresar afectos son problemas universales que no han cambiado tanto con los siglos.

La película ha sido rodada con una cámara de 35 mm para darle esa textura cálida y «sucia» de los bares de siempre, y cuenta con un detalle que los amantes de la música agradecerán: todas las interpretaciones de clásicos como Unchained Melody o The House of the Rising Sun se grabaron en directo y sin retoques. Esa falta de filtros es lo que ha hecho que la crítica española ya la señale como una de las imprescindibles del fin de semana.

Un reparto de voces reales

Entre el elenco destacan figuras como Michael Young, el cantante que se hizo famoso en el metro de Nueva York y America’s Got Talent, junto a ganadores de otros talent shows mundiales y veteranos de guerra. Esta mezcla de realidades convierte a Los cantores rusos en un mosaico humano donde cada nota alta es un grito de libertad.

Si buscas algo breve, intenso y que te haga reflexionar antes de que acabe el domingo, esta es tu película.