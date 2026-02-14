Acaba de llegar a Netflix: la película española que no deja indiferente a nadie

La alfombra roja del cine patrio se celebra el próximo 28 de febrero y gracias al streaming, la mayoría de cintas nominadas están disponibles en las plataformas. Los domingos, la gran favorita, llegará al mercado online el 27 de febrero, pero los espectadores ya disponen de un acceso directo a la mayoría de títulos. Uno de ellos lleva arrasando en Netflix desde hace un mes, siendo con diferencia la película española más polémica de estos Goya 2026. Nos referimos por supuesto a El cautivo, la cinta biográfica sobre el secuestro y encarcelamiento en Argel de un joven Miguel de Cervantes.

Dirigida por el laureado cineasta Alejandro Amenábar, el thriller de aventuras producido por RTVE intenta dar forma al origen del imaginario del escritor, mientras se narra paralelamente un plan de fuga para sobrevivir al cautiverio del temido Bajá de Argel. El filme no contó con la aprobación general de la prensa especializada, pero en cambio, el reclamo comercial respondió a las mil maravillas funcionando como un producto de impacto en nuestra cartelera. El cautivo fue el segundo largometraje nacional más taquillero de nuestro país, sólo por detrás de Padre no hay más que uno 5. El biopic protagonizado por Julio Peña recaudó 5 millones de euros, reuniendo a más de 792.000 espectadores en las salas. Y es precisamente ese impacto en el patio de butacas lo que le ha permitido seguir brillando en Netflix y destacar, como la película española con más nominaciones a los Goya 2026 dentro de la oferta de la «gran N roja».

Ya en Netflix: la película nominada a 7 premios Goya

La sinopsis oficial compartida por la cadena pública, El cautivo «narra la historia del joven Miguel de Cervantes, quien en 1575 es capturado por corsarios y llevado a Argel. Enfrentando a una muerte segura si no es rescatado, Cervantes sobrevive gracias a su talento para contar historias, forjando una extraña afinidad con el Bajá Hasán».

La producción, cuenta con siete nominaciones a los premios Goya 2026:

Mejor actor de reparto, actor revelación, dirección de producción, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y sonido.

Junto a Peña, el elenco secundario se completa con Alessandro Borghi (Las ocho montañas), Fernando Tejero (Los lunes al sol), José Manuel Poga (Grupo 7), Luis Callejo (Tarde para la ira), Roberto Álamo (Antidisturbios), Luna Berroa (El universo de Óliver) y Miguel Rellán (Amanece, que no es poco), quien a sus 82 años podría terminar llevándose el segundo Goya de su carrera casi 40 años después de su galardón por Tata mía (1986).

La polémica con la sexualidad del escritor

La controversia en torno a El cautivo tuvo que ver con una secuencia en la que Amenábar explora la hipótesis de que Cervantes pudiese ser gay o bisexual. Decisión criticada encarecidamente por los historiadores, los cuales ven en la cuestión un ejercicio errático de querer proyectar los valores de nuestros tiempos en una suerte de mito anacrónico para con el siglo XVI.

El cautivo sólo está disponible en Netflix, aunque no es la única película española de los Goya que se puede visualizar en el terminal. El estudio también tiene la cuatro veces nominada, Un fantasma en la batalla. Eso sí, la mayoría de los trabajos se encuentran en el catálogo de Movistar Plus.