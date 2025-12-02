Ya hay fecha para la serie más esperada de Atresmedia: el día que se estrena ‘Padre no hay más que uno’

La plataforma Atresplayer acaba de anunciar un nuevo proyecto: Una nueva serie basada en la película española Padre no hay más uno. Una serie familiar para todos los públicos que será dirigida por Inés de León y Raúl Navarro. El guion será de Juan Manuel de Vega y se estrenará el próximo 25 de enero de 2026. Todo esto se ha anunciado en la celebración del evento Atresplayer Day en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria donde se han podido ver las primeras imágenes de la serie. La idea es que la nueva serie sea una comedia fresca de una duración de unos 20 minutos y con un formato similar a otros éxitos televisivos como Modern Family. Según Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, esta serie es una apuesta por «la diversidad en el catálogo y el consumo rápido» en sintonía con las plataformas internacionales.

En esta serie no se volverán a contar las aventuras de la familia García, sino como ha explicado el guionista Juan Manuel de Vega se trata de «expandir completamente el universo» con nuevas familias y nuevos trabajos. El papel de Santiago Segura lo interpretará el actor Daniel Pérez Prada que estará acompañado de Mariam Hernández. Juntos darán vida a «un matrimonio moderno que encara la crianza como quien se lanza a un parque acuático sin flotador». La madre acepta un trabajo en otra ciudad, el padre decide ocuparse de sus cinco hijos y ellos, enfadados por haber tenido que cambiar de localidad, no pararán de hacer trastadas para molestar a sus sufridos padres.

La serie Padre no hay más que uno pretende ser como la película divertida y familiar. «Es una serie para ver en familia, pero no es moralista. Hay caos, hay errores, y eso la hace real y divertida», según ha explicado el guionista Juan Manuel de Vega. Después de su emisión en Atresplayer, la serie también se podrá ver en Prime Video.

El reparto de la nueva serie

Los papeles del matrimonio son interpretados por los actores Mariam Hernández que da vida a Helena una madre que es fichada por una startup llamada Conchy y acepta un puesto en otra ciudad y Daniel Pérez Prada a Mateo que renuncia a su carrera para hacerse cargo de sus cinco hijos pensando que iba a ser una tarea fácil.

El de las abuelas lo interpretan las actrices Miriam Díaz Aroca que es una mujer intensa y crítica que representa a las madres de la antigua escuela y Rosario Pardo da vida a una mujer sarcástica, amante del sudoku y de los licores dulces. Según Inés de León, las abuelas aportan «esa mirada que lo cuestiona todo, desde el feminismo a la crianza respetuosa» y se convierten en motor de tramas memorables.

Los pequeños actores Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Almodóvar, Naia de las Heras y Olivia Cahen interpretan los papeles de los cinco hijos de la pareja. Los niños parecen angelitos, pero ante la decisión de la madre deciden organizar sabotajes para volver a su ciudad anterior.

Por ahora lo que hemos visto en las primeras imágenes de la nueva serie es que va a tener una ambientación pop, según nos sugiere el papel pintado del comedor. Según se ha comentado en el evento la serie apuesta por los planos cortos y las elipsis cómicas como en este tipo de comedias.

Dónde ver la película Padre no hay más que uno

La primera entrega de la película Padre no hay más que uno se estrenó en 2019 y se convirtió en todo un éxito de taquilla ya que superó los 14 millones de euros de recaudación. A esta le han seguido cuatro películas que también han funcionado muy bien en la taquilla y cuya última entrega se ha estrenado este último verano.

La primera gran diferencia con la serie es que la película estaba dirigida por Santiago Segura y escrita por Marta González de Vega y era una nueva versión de la comedia argentina Mamá se fue de viaje, dirigida por Ariel Winograd. El actor Santiago Segura también daba vida a Javier García, el abnegado padre que se tiene que ocupar de sus hijos ante el viaje de Marisa la madre, papel interpretado por la conocida actriz Toni Acosta.

Otra gran diferencia es que también tienen un gran protagonismo el padre de Marina, que interpreta el actor Carlos Iglesias, y la complicada madre de Javier, papel que borda la actriz Loles León. En la serie por ahora sabemos que habrá dos abuelas, cuyos papeles van a ser interpretados por las actrices Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo.

También en la película tenían bastante protagonismo los cinco hijos de la pareja y suponemos que esto no cambiará. Pero también tenían un papel de peso los tíos cuyos papeles eran interpretados por los actores Silvia Abril como Carmen y Leo Harlem como Paco García. Además, Wendy Ramos daba vida como Rosaura, la empleada del hogar.

Mientras esperamos a que se estrene la serie, las tres primeras temporadas de la película Padre no hay más que uno se pueden ver en Prime Video y la cuarta y la quinta entrega en la plataforma de streaming Netflix.