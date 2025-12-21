El casoplón de Laura Escanes en Menorca: rodeada de naturaleza, piscina privada y golf

La fascinación de Laura Escanes por Menorca ha terminado cristalizando en un proyecto personal largamente acariciado: la adquisición de una casa en una de las zonas más codiciadas del norte de la isla. La creadora de contenido, que desde hace años pasa parte de sus veranos en este enclave balear, había manifestado en múltiples ocasiones su deseo de establecer allí una segunda residencia. Ese plan tomó forma a finales del pasado verano, cuando compartió en redes sociales un breve recorrido por el que ya es su nuevo hogar, una vivienda moderna situada en un entorno natural de excepcional tranquilidad.

Escanes descubrió con el tiempo que Menorca representaba mucho más que un destino estival. Para ella, la isla se ha convertido en un espacio de calma y desconexión donde puede frenar el ritmo frenético de su vida profesional, redescubrir el contacto con la naturaleza y disfrutar de la maternidad lejos de los focos. La casa adquirida en Son Parc simboliza, en ese sentido, un nuevo capítulo vital, vinculado a la creación de recuerdos familiares y a la consolidación de un refugio propio.

El inmueble se encuentra enclavado en una urbanización privada rodeada de pinares, muy próxima al mar y con un diseño que combina geometrías contemporáneas y líneas limpias. Desde su llegada, la influencer ha iniciado un proceso de reforma profundamente meditado, cuyo objetivo es adaptar la vivienda a un estilo rústico y mediterráneo que dialogue con el paisaje menorquín. Para ello, ha recurrido a su interiorista de confianza, la arquitecta Cristina Nogué, con quien ya ha colaborado en proyectos anteriores y que ahora se encarga de dar coherencia estética a todos los espacios.

Así es la casa de Laura Escanes

La casa, distribuida en dos plantas, cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, un amplio salón-comedor con cocina integrada y una piscina privada que se abre a un extenso jardín. La orientación y la estructura del inmueble permiten que la luz natural inunde cada estancia, algo que Escanes considera indispensable para transmitir la serenidad que asocia a la isla. A ello se suma una terraza con vistas a los alrededores de la urbanización, formada por un conjunto de cincuenta viviendas caracterizadas por una arquitectura moderna y respetuosa con el entorno.

Uno de los aspectos más cuidados del proyecto es la distribución interior. La propiedad incluye estancias destinadas a invitados, un dormitorio principal con baño en suite y una habitación diseñada especialmente para su hija, donde planea instalar literas para que, en el futuro, pueda recibir a sus amigos. Esa visión refleja la intención de convertir la vivienda en un punto de encuentro familiar y social, un espacio donde quienes la visiten sientan que forman parte del ambiente cálido y cercano que Escanes quiere construir.

Un entorno privilegiado

La localización de la vivienda es uno de los grandes atractivos del proyecto. Son Parc, situada en el municipio de Es Mercadal, es una de las zonas residenciales más exclusivas del norte de Menorca. Su playa, de arena fina y aguas turquesas, se extiende a lo largo de unos seiscientos metros y es conocida por su entorno protegido y su ambiente familiar. El oleaje moderado y el fondo arenoso hacen de ella un lugar idóneo para practicar paddle surf, snorkel o simplemente disfrutar de un baño en un paraje de belleza singular.

La urbanización combina viviendas modernas con extensas áreas naturales, lo que genera un equilibrio entre privacidad y paisaje abierto. Desde muchas de sus propiedades puede contemplarse un entorno marcado por pinares, colinas suaves y senderos que conectan con calas próximas o con zonas de gran valor ecológico. Esa sensación de aislamiento, sin renunciar a comodidades básicas como pequeños comercios, restaurantes o servicios locales, es una de las razones por las que tantas familias eligen este enclave como segunda residencia.

Otro de los elementos distintivos de la zona es su campo de golf de 18 hoyos, uno de los más destacados de la isla. Este complejo deportivo atrae tanto a aficionados como a profesionales y añade un componente de ocio que incrementa el valor residencial de la urbanización.

El sueño de Laura Escanes

Para Laura Escanes, la compra de esta vivienda representa una inversión inmobiliaria, pero también un sueño cumplido. La influencer ha compartido en numerosas ocasiones que Menorca es, para ella, un lugar donde puede escapar de la exposición constante de las redes sociales, reencontrarse consigo misma y disfrutar de la maternidad sin presión mediática. Allí encuentra un equilibrio difícil de alcanzar en Barcelona, donde desarrolla la mayor parte de su actividad profesional.

El proyecto de su casa en Son Parc refuerza esa conexión con una isla que, con los años, se ha convertido en sinónimo de calma, naturaleza y pertenencia. Su objetivo es convertirla en el centro de los veranos familiares, un espacio donde su hija crezca rodeada de mar, aire puro y vida tranquila, y donde amigos y allegados encuentren siempre un hogar abierto. El próximo verano será, previsiblemente, el primero en el que Escanes pueda estrenar la vivienda ya adaptada a su gusto y disfrutarla en plenitud, inaugurando una etapa que ella misma define como profundamente ilusionante.