Esto es lo que Laura Escanes ha pagado por su casa de Menorca

Laura Escanes amplía su imperio inmobiliario. La creadora de contenidos ha cumplido su sueño de comprarse una casa en Menorca, donde veranea junto a su hija Roma: «Llevaba más de cinco años buscando una casa en Menorca y por fin he encontrado la que sentía como mía. Es un sueño hecho realidad». Durante los meses de más calor, es habitual ver a la influencer entre sus calas a bordo de yates. Es por ello que ha decidido invertir y, en lugar de alquilar temporalmente viviendas, ha decidido comprarse la suya propia, que cuesta más de 700.000 euros.

Todos los detalles de la nueva casa de Laura Escanes

Con un amplio jardín, piscina y a dos minutos de la playa. Laura Escanes ha dado un paso más como propietaria. Si hace dos años se compró una casa en Madrid, donde vive desde su separación con el padre de su unigénita, ahora la joven ha adquirido una vivienda ubicada en una exclusiva urbanización de Menorca.

La influencer catalana ha abierto las puertas de su nuevo y luminoso hogar de obra nueva -todavía sin amueblar-, de dos plantas, cuatro habitaciones, tres baños y 196 m² construidos ubicado en Es Mercadal.

A través de su Canal de YouTube, ha sido la propia Escanes la que ha contado algunos detalles de la vivienda y de cómo espera que sea el resultado final. «Estuve en verano viéndola. Esta totalmente vacía, tengo que empezar a amueblarla, decorarla… He venido con mi interiorista de confianza», dijo la joven, que dejó claro que iba a hacer algunos cambios en su casa nueva.

La realidad es que esta vivienda de la creadora de contenidos, a priori, nada piso de Madrid -cuyas habitaciones son muy distintas entre sí-. Para esta nueva propiedad, que ya ha enseñado y que promete mostrar con más detalle cuando tenga la obra hecha, la barcelonesa quiere que todo tenga un «toque mediterráneo».

Sin lugar a dudas, parece que la influencer tiene mucha ilusión con este proyecto que será, en un futuro, para su hija Roma. De hecho, una de las estancias que más esmero ha puesto es en la habitación de la pequeña, que constará de varias literas para que pueda llevar a sus amigas. «Quiero que mi hija venga con sus amigas y quiero poner literas», ha contado.

La nueva casa de Laura Escanes en Menorca. (Foto: Idealista)

Para hacerse una idea más aproximada de lo que será su casa vacacional, a su primera visita como propietaria al chalet le ha acompañado Cris, una experta en decoración de interiores, que le ha aconsejado sobre la distribución de la casa, que está a tan solo dos minutos de la playa.

Finalmente, la joven ha expuesto que a medida que pasan los días se le ocurren más cosas, lo que supone que se atrase su entrada, que previsiblemente será a comienzos del 2026, por lo que el próximo verano ya podrá disfrutar de su impresionante y esperado proyecto.