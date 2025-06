El cuerpo de Laura Escanes vuelve a ser diana de críticas en redes sociales. La creadora de contenidos, desde que se dio a conocer, ha tenido que hacer frente a todo tipo de comentarios sobre sus decisiones o sobre su estado físico. La joven, abiertamente, siempre se ha pronunciado sobre el body positive, un movimiento que reconoce y defiende todo tipo de cuerpos, y parece que su reivindicación no ha cosechado resultados ya que ha vuelto a recibir comentarios de odio por su aspecto.

Una vez más, ha querido denunciar este tipo de comentarios y ha puesto sobre la mesa el debate sobre los trastornos de alimentación. Además, ha explicado que este tipo de mensajes pueden causar mucho daño.

La denuncia pública de Laura Escanes

Laura Escanes ya ha hecho su primer posado veraniego en el mar de Menorca, su happy place. Sin embargo, lejos de lo que se esperaba, la influencer ha recibido comentarios despectivos sobre su cuerpo que ha mostrado públicamente a través de sus historias temporales de Instagram: «Para hacer deporte como presumes… vaya piernotas… demasiada grasa. Te lo digo para que mejores tu aspecto. No puedes dar una imagen de chica deportista y luego aparecer con unas piernas sobrepasadas y con cúmulo de grasa». Un comentario que la creadora de contenidos ha respondido: «Madre mía, no sabes lo dañino que es tu comentario. Alucinante que cada verano ocurra exactamente lo mismo. Repite conmigo: no se opina de cuerpos ajenos».

Los comentarios que recibe Laura Escanes sobre su cuerpo. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sin embargo, su respuesta no ha quedado solo ahí. La joven ha contestado a otro más que le ha dicho que está «a dos pasitos del Ozempic (un medicamento para tratar la diabetes tipo 2)»: «De verdad que hay una parte de mí que le encantaría no tener que hacer estos stories, pero estoy bastante harta del concepto de cuerpo sano que veo en redes sociales últimamente. Es llegar el verano y sentir que te van a estar mirando con lupa por si has engordado o no, si se ve un michelín o tableta. Es agotador. No tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentarios así. Ya no a mí, que también, si no a todas las personas que lean estos comentarios al verlos en mis fotos. Ya siento muchísimo que os fastidie que una tía tenga más de una 36 de pantalón y que le flipen unas piernas fuertes».

Finalmente, y cansada de recibir este tipo de comentarios, la empresaria ha lanzado una reflexión sobre estos mensajes que propician daño a sus seguidores: «Cada verano es lo mismo. No sé en qué momento se ha normalizado decirle a alguien que tiene demasiada grasa (…). Cada vez que alguien suelta ese tipo de comentarios lo único que hace es alimentar una cultura que genera TCA, inseguridades y que nos hace odiar nuestros propios cuerpos (…). No se opina del cuerpo de nadie. Así que, de verdad, antes de escribir, piensa si esto aporta algo bonito, si ayuda o si hará que alguien se sienta mejor. Si es que no, guarda el comentario, revísate tú y deja de opinar sobre el cuerpo de los demás».