Laura Escanes se abre en canal y habla del aborto que vivió con 20 años

Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers del momento. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram cuenta con tres millones de seguidores que siguen de cerca sus pasos. Aunque es celosa de su intimidad, en ciertas ocasiones da un paso al frente para revelar pequeñas píldoras de su esfera privada. Así ha ocurrido en su reciente entrevista, en la que ha hablado de un duro episodio que vivió cuando tenía 20 años. La creadora de contenido ha confesado que sufrió un aborto.

Escanes ya había coincidido con Jesús Calleja en Planeta Calleja, donde hablaron, entre otras cosas, del momento vital que atravesaba. «Te vi distante, como un poco perdida. No hubo conexión», le ha recriminado el presentador en el nuevo episodio de Universo Calleja.

Laura Escanes durante una entrevista. (Foto: Telecinco)

Tras escuchar esta opinión de Jesús Calleja, Laura Escanes ha admitido que se vio obligada a escudarse por los mensajes de odio que recibía. «En ese momento, me protegía muchísimo porque he recibido muchísimos comentarios negativos a raíz de mi relación y de ser un personaje público y los sigo recibiendo. Por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas», ha comentado, haciendo referencia a su historia de amor fallida con Risto.

«Aunque no lo parezca, soy tímida y mi timidez hace que me ponga nerviosísima y era una manera de protegerme», ha añadido. Segundos después, Laura Escanes ha confesado abiertamente que por aquel entonces no estaba pasando un buen momento personal. «Yo estaba mal, personal y físicamente», ha dicho.

Laura Escanes durante una entrevista. (Foto: Telecinco)

«No sé si quiero entrar o no, pero no estaba bien. (…) Yo estaba pasando por un aborto y esas semanas estaba sangrando lo más grande y con unos dolores horribles, no podía estar durmiendo en un sitio que no sea con un baño y allí no había», ha expresado. «Es una cosa horrible mentalmente y físicamente», ha puntualizado sobre aquel episodio. «Fue duro porque era un momento en el que yo no estaba preparada. Creo que nadie está preparado para eso, pero yo era muy joven, eran demasiadas emociones y estaba muy disociada. Tengo incluso de lagunas», ha asegurado. «Es algo difícil para vivir y cuando lo vives se mezclan muchas cosas ahí», ha definido.

Laura ha querido matizar también que fue una decisión voluntaria, no un «aborto natural». «Yo decidí abortar porque soy pro aborto, siempre lo he defendido y lo defenderé. Yo era muy joven y no estaba preparada ni mental ni físicamente ni económicamente. Fue muy duro para mí», ha finalizado.