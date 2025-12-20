Si te gustó ‘Yellowstone’, Netflix tiene un wéstern mucho mejor y lo vas a ver en una tarde

Los seguidores de la serie Yellowstone están siempre buscando nuevos westerns y esta semana os vamos a hablar de Los abandonados, una nueva ficción que se puede ver en Netflix desde el pasado 5 de diciembre y que se está convirtiendo en un éxito de audiencia. Los abandonados ha sido creada por Kurt Sutter, al que conocemos por su trabajo en la serie Hijos de la anarquía. Esta nueva ficción está ambientada a mediados del siglo XIX y su protagonista es ,papel que interpreta la actriz, una mujer que no puede tener hijos y ha adoptado a cuatro huérfanos. Todo cambia para su familia cuando una aristócrata de la zona decide hacerse con sus tierras. Los abandonados es una buena serie para todos los que disfrutan con este tipo de westerns al que en este caso se añade un aliciente ya que la lucha se establece entre dos mujeres.

La serie Los abandonados cuenta con las típicas escenas de acción de este género como los ataques a cuatreros, los crímenes horribles, las persecuciones de caballos al borde de un barranco e, incluso, las cacerías de osos pardos. Otro de sus atractivos es que en la serie se enfrentan dos actrices de altura: Lena Headey, a la que conocemos por su papel de Cersei Lannister en Juego de Tronos’, con Gillian Anderson, que interpretó durante años a Dana Scully en Expediente X. Un duelo entre dos mujeres en el cual Headey es la sufrida heroína y Anderson la mala malísima que le quiere arrebatar sus tierras.

¿De qué trata la serie de Netflix Los abandonados?

Esta serie está ambientada a mediados del siglo XIX en un pequeño pueblo ganadero del territorio de Washington en el que viven varias familias que están enfrentadas. Constance Van Ness, es la matriarca viuda de una poderosa dinastía minera que necesita ampliar su negocio con la veta de plata que recorre la hondonada de Jasper Hollow. Este territorio pertenece a cuatro familias que se niegan a vender esas tierras.

Constance es una mujer fuerte que tiene tres hijos a los que tiene totalmente controlados: el engreído Willem (Toby Hemingway), el dandi Garret (Lucas Till) y la bella Trisha (Aisling Franciosi), conocida por su deseo de aventura. Constance solo quiere que Trisha se case con alguien importante de la zona.

Entre esas familias que no quieren vender las tierras a Constance está la de Fiona Nolan una devota irlandesa que no puede tener hijos y que intenta formar una familia adoptando a cuatro huérfanos. Una mujer también muy fuerte que está dispuesta a todo para defender a sus hijos. Elias (Nick Robinson) y Dahlia (Diana Silvers) son dos hermanos a los que prometió cuidar a su padre, quien les ofreció dinero para su futuro común. Tras emprender el camino al Oeste, dieron por el camino con el líder natural Albert (Lamar Johnson) y la secretamente traumatizada Lilla (Natalia del Riego).

Según la sinopsis oficial de Netflix de la serie Los abandonados: «En Oregón, 1850, un grupo de familias diversas y viven plácidamente gracias al trabajo de sus tierras, pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada. Una fuerza económica y poderosa totalmente corrupta desea hacerse con el territorio, y planea expulsar a dichos clanes de su hogar. Es entonces cuando las personas implicadas se ven obligadas a seguir la doctrina del destino manifiesto. Reorganizados para formar un único grupo, lucharán por hacer justicia y recuperar lo que es suyo, aunque para ello tengan que actuar al margen de la ley».

El reparto de esta serie de acción y aventura

La actriz Lena Headey (300, Juego de tronos) interpreta el papel de Fiona Nolan y la actriz Gillian Anderson (Expediente X), el de la testadura Constance Van Ness. Tienen también un papel de peso Nick Robinson (Jurásico World),como Elias Teller, Mark Menchaca (Ozark, The Creator) como el sheriff Hayworth, Patton Oswalt (Eternals) como el alcalde Victor Nibley y Clayton Cárdenas como Quentin Serra.

También en el reparto de esta serie están los actores Diana Silvers como Dahlia Teller, Aisling Franciosi como Trisha Van Ness, Lucas Till como Garret Van Ness, Lamar Johnson como Albert Mason y Natalia del Riego como Lilla Belle. También tienen un papel secundario los actores Brian F. O’Byrne como Walter Paxton, Ryan Hurst como Miles Alderton, Michael Greyeyes como Jack Cree y Katelyn Wells como Samara Alderton, entre otros.

La serie Los abandonados parece una buena opción para los aficionados a los westerns modernos al estilo de la famosa Yellowstone y destaca por su ambientación y las interpretaciones de sus dos protagonistas. Además de esta serie los aficionados a este género tienen disponibles en las plataformas de streaming como 1883 y 1923 que se pueden ver en SkyShowtime o Goodless en Netflix.