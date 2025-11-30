Buenas noticias para los amantes de ‘Yellowstone’: llega el spin-off de la serie Kevin Costner y te va a encantar

La serie Yellowstone se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de SkyShowtime y el pasado martes este martes, 25 de noviembre ha estrenado el tráiler de Marshals: una historia de Yellowstone, el nuevo spin-off de Taylor Sheridan. El productor ejecutivo de Yellowstone, la serie más vista de la plataforma protagonizada por el actor Kevin Costner que fue la que empezó con la tendencia a los westerns modernos, se atreve ahora con otra ficción en la que sigue a Kayce Dutton (Luke Grimes) en su nueva vida como US Marshal. Esta nueva serie se estrenará en 2026, pero todavía no sabemos la fecha concreta en la que estará disponible de SkyShowtime y en ella volveremos a ver como un hombre solitario y luchador se tendrá que enfrentar a duros retos para sobrevivir y alcanzar sus objetivos.

Aunque todavía no tenemos muchos datos, por ahora sabemos que Marshals: una historia de Yellowstone es una serie de Spencer Hudnut y que va a constar de solo una temporada de 13 episodios. Además del actor Luke Grimes, esta serie contará en su reparto con los actores Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brecken Merrill, Gil Birmingham y Mo Brings Plenty, entre otros. En SkyShowtime se pueden ver otras series de Taylor Sheridan como las cinco temporadas de Yellowstone, sus precuelas 1883 y 1923, Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown y Tulsa King.

¿Qué va a suceder en la serie Marshal: Una historia de Yellowstone?

El protagonista de esta serie es Kayce Dutton, un hombre que abandona el rancho de Yellowstone y se une a una unidad de élite de los US Marshals. Kacey es el más joven de la familia Dutton y ex Navy SEAL y después de una tensa relación con su padre John decide formar una familia con Mónica y deja el rancho para unirse a la Armada, donde llega a las fuerzas especiales.

Kacey regresa a Montana como parte de una unidad de élite de las fuerzas de EE. UU. con la intención de lograr imponer justicia en un territorio salvaje. Allí tendrá que combinar en su entrenamiento militar sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL de Montana con su sentido del deber y legado familiar.

El protagonista de esta serie Kayce Dutton tendrá que luchar con sus compañeros Pete Calvin, Belle Skinner, Andrea Cruz y Miles Kittle contra numerosos obstáculos que podrían poner en riesgo la tranquilidad y el equilibrio de la zona en la que se encuentran y a los que será complicado enfrentarse.

Según la sinopsis de la nueva serie: «Con el rancho Yellowstone a sus espaldas, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades como cowboy y Navy SEAL para llevar la justicia a Montana, donde él y sus compañeros deberán equilibrar, familia, honor y el alto precio psicológico que viene con servir en la última línea de defensa en la guerra contra la violencia de la región».

El protagonista de esta serie es Kayce Dutton, papel que interpreta el actor Luke Grimes y que se va a convertir seguro en una de las estrellas de estos westerns modernos que se han puesto de moda. Además, como compañeros de Dutton están Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) y Miles Kittle (Tatanka Means). También en el reparto están el hijo de Dutton Tate, papel que interpreta el actor Brecken Merrill y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater (Gil Birmingham) y Mo (Mo Brings Plenty).

Los otros dos westerns modernos que se van a estrenar

Además de esta serie en la plataforma de streaming SkyShowtime se van a estrenar otros dos westerns modernos The Dutton Ranch (título provisional) y The Madison. La primera estará protagonizada por los actores Kelly Reilly, Cole Hauser y Finn Little que darán vida a los personajes de Beth Dutton, Rip Wheeler y Carter. También participará en la serie la conocida actriz Annette Bening, que interpretará el papel de Beulah Jackson. Posiblemente esta serie se estrenará el 1 de marzo de 2026 en Estados Unidos a través de CBS.

En cuanto a la otra serie The Madison, solo sabemos que va a estar protagonizada por la conocida actriz Michelle Pfeiffer y el actor Patrick J. Adams y cuenta la historia de una familia de Nueva York en el valle del río Madison, en el centro de Montana. Aunque al principio se comentaba que esta serie se iba a estrenar en 2025, ya están llegando rumores de que posiblemente no se podrá ver hasta 2026. Por lo tanto, tendremos que esperar unos meses para poder disfrutar de estas dos nuevas series en SkyShowtime.