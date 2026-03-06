El cineasta Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

El encuentro cinematográfico de La Croisette tendrá lugar del 12 al 23 de mayo, pero los cinéfilos han despertado hoy con una noticia estimulante como pocas: Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026. El cineasta responsable de la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit será condecorado en el certamen francés por su indudable contribución artística al séptimo arte moderno. Aunque el reconocimiento de su carrera en realidad, ya alcanzó el cenit de cualquier aplauso con los 11 históricos Oscar de El retorno del rey (2003).

Anunciado hace algunas horas a través de un comunicado del propio evento, la noticia se suma a la de la elección del realizador Park Chan-wook como presidente del jurado de la competencia. El evento autoral más relevante del celuloide europeo va cogiendo forma, antes del anuncio el próximo 9 de abril de la lista de películas que competirán por la prestigiosa Palma de Oro heredando la gloria alcanzada por la anterior ganadora, Un simple accidente (2025). Peter Jackson será homenajeado en Cannes 2026 en la propia ceremonia de apertura, en parte gracias a la siempre compleja tarea de conseguir combinar los éxitos de taquilla en Hollywood con una visión artística y de audacia tecnológica que cambió las dinámicas de producción de los estudios al enfrentarse a los grandes blockbusters. El director neozelandés puso el listón tan alto como para permitir soñar a cientos de cineastas posteriores, sin que todavía nadie haya podido alcanzar la epicidad de su obra.

Peter Jackson será homenajeado en Cannes 2026

En la nota de prensa de la 79.ª edición del festival se sucedieron varias palabras de elogio de los máximos responsables del evento. Por un lado, la presidenta del festival, Iris Knobloch, dio la bienvenida y agradeció a un cineasta de «creatividad ilimitada» que ha aportado prestigio al género de la «fantasía heroica»

Por otra parte el director del festival, Thierry Frémaux, fue más extenso en su panegírico:

«Hay claramente un antes y un después de Peter Jackson. El cine desbordante es su sello distintivo, y su arte integral del entretenimiento es particularmente ambicioso. Ha transformado el cine de Hollywood y su concepción del espectáculo. Pero Peter Jackson no sólo es un gran técnico; es sobre todo un narrador formidable. Y un artista impredecible: ¿cuál será su próximo universo?».

El homenajeado también dedicó unas palabras a los honores que recibirá en este Cannes 2026. «Es uno de los mayores privilegios de mi trayectoria cinematográfica (…) Estoy inmensamente agradecido al Festival de Cannes por ser reconocido entre los cineastas y artistas cuyo trabajo sigue inspirándome».

Más de una década sin dirigir un largometraje

Peter Jackson es mucho más que la representación audiovisual del mundo de Tolkien. Mucho antes de conquistar a la industria con elfos, batallas y demonios, el director comenzó su carrera con dos títulos de culto imperecederos; Mal gusto (1987) y El delirante mundo de los Feebles (1989). De hecho, su primer salto a la alfombra roja se produjo ya en Criaturas celestiales (1994), la cual le profirió una nominación al Oscar al mejor guion original.

Sin embargo, Jackson no dirige un largometraje de ficción desde el estreno en 2014 de El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos. Aunque no ha estado ni mucho menos parado. En 2018 estrenó el magnífico documental Ellos no envejecerán y en 2021 comenzó una beatlemanía particular regalándonos la miniserie The Beatles: Get Back y en 2022 plasmando el famoso concierto de The Rooftop Concert en IMAX.

Como productor está al frente de la precuela El señor de los Anillos: La caza de Gollum que realizará Andy Serkis. Pero ¿volverá a dirigir un título algún día? Sus fans todavía mantienen la esperanza, a pesar de lo crepuscular que parece este reconocimiento para su filmografía.