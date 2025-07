Este actor de ‘El señor de los Anillos’ usó la voz real de Tolkien como inspiración para su personaje

El cosmos de El señor de los Anillos es una fuente inagotable de adaptaciones y en general, una referencia estandarte para el mundo del entretenimiento. Entre otras cosas, porque la obra de J.R.R. Tolkien ya era de sobra conocida antes de la primera trilogía de Peter Jackson, aunque no podemos negar que fueron esas tres películas las que en el mundo moderno, despertaron un interés generalizado que a día de hoy sigue explotándose en diferentes formatos que van desde lo estrictamente fílmico, hasta el terreno de las consolas o los juegos de mesa. Igualmente, esto se traduce en una colección de anécdotas sobre el rodaje y la preparación de unos largometrajes que son historia viva del celuloide. Cualquier fan por ejemplo, conoce que Viggo Mortensen se rompió un dedo golpeando el casco de un orco o que el director neozelandés mantuvo sus más y sus menos con el productor ejecutivo Harvey Weinstein. Lo que seguramente no sabe mucha gente es que uno de los miembros del reparto original se basó en la voz del escritor para comenzar a dar vida a su icónico rol en esta épica lucha entre el bien y el mal. Sí, como no podía ser de otra forma, hablamos de Ian McKellen: el gran mago Gandalf.

En la actualidad como espectadores, el impacto cultural de la trilogía ha provocado que al ver a estos intérpretes pensemos automáticamente en sus icónicos personajes. Pero lo cierto es que al comienzo de la producción tuvo que ser muy complicado para el casting encontrar influencias palpables interpretativas para encarnar a estos roles. Lo que no esperaba nadie es que el británico fuese a buscar inspiración literalmente, en la voz del genio literario. Esto es algo que primero nos reveló Jackson y que más tarde, confirmó el propio McKellen en una entrevista a principios del 2024. Según explica el dos veces nominado al Premio de la Academia, cuando encontraron una grabación de Tolkien leyendo El hobbit todo comenzó a cobrar sentido, pues esa voz se acercaba precisamente a lo que McKellen entendía que podría ser la esencia sabia tan ligada al personaje. Compartiendo nacionalidad, el actor que volverá a su personaje de Magneto en Vengadores: Doomsday no tuvo que tenerlo excesivamente complicado para imitar el acento Tolkien, quien falleció en 1973.

El material suponía una fuente de inspiración importante, pues ofrecía una perspectiva ineludiblemente personal sobre las intenciones del novelista y filólogo. Al menos en las connotaciones que tenía al narrar la historia de la primera novela. Porque no olvidemos que Gandalf a diferencia de los otros miembros de la comunidad del anillo, sí aparece en la partida y regreso de Bilbo Bolsón a la Comarca.

El tono de Tolkien: «Una voz humeante»

Este curioso dato es algo que sabemos desde el 2013, cuando Jackson lo contó por primera vez. Así, el acento y el tono de Tolkien sirvieron como punto de partida y profundizando en la anécdota, McKellen lo recordaba de la siguiente forma:

«Encontramos una grabación de Tolkien leyendo un fragmento de El hobbit. Fue muy útil escuchar su voz humeante, muy inglesa, más bien de profesor. ¡Bueno, era profesor universitario!», le contaba el actor a Entertainment Weekly. Por último, McKellen siguió relatando el proceso, revelando lo que realmente le interesaba sobre todo el asunto: «Fue alentador para mí porque no estaba narrando particularmente bien, pero la idea de que se escuchase en voz alta le atraía, porque eso era lo que estaba haciendo».

Más películas de ‘El señor de los Anillos’

Ian McKellen ha interpretado a Gandalf en seis largometrajes de la franquicia, contando la trilogía original y las criticadas precuelas de El Hobbit. Todavía no se ha confirmado su presencia en La caza de Gollum, otra nueva historia de la saga, planeada para estrenarse en 2027 que tiene lugar justo antes de los acontecimientos de El señor de los anillos: La comunidad del anillo. El filme estará dirigido por Andy Serkis el propio actor que interpreta a Sméagol y conforme aseguraba McKellen a finales de 2024, no está dispuesto a permitir mientras siga vivo que sea otro el que se coloque el puntiagudo y la extensa barba del maiar. La vuelta de Aragorn por la edad del personaje y por la propia motivación de Mortensen, parece completamente descartado.