‘Shrek 5’ retrasa su estreno oficial: se enfrentará cara a cara contra un gran proyecto de Marvel

Los fans del ogro más famoso de la animación han recibido hace escasas horas una triste noticia: Shrek 5 no llegará a los cines en 2026. De esta forma, la esperada continuación de DreamWorks dejará de competir en el mercado navideño con Vengadores: Doomsday, Dune 3 y Ice Age 6. Pero en cambio, se medirá de tú a tú con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, el esperado cierre de la trilogía animada de Miles Morales. Ahora, el regreso de Shrek, Fiona, Asno y compañía tendrá lugar el 30 de junio de 2027, seis meses después de la fecha original que la ubicaba en cines el 23 de diciembre del año anterior. La llegada de la quinta entrega marca el intento de Universal Pictures y DreamWorks por resucitar una de sus franquicias más queridas, tras toda una serie de entregas que fueron mermando la calidad de la saga, sobre todo a partir de la fantástica Shrek 2.

La cinta primigenia nació como una sátira sobre los cuentos infantiles explotados por Disney, convirtiéndose en la primera película que se llevó el Oscar en la categoría de mejor largometraje de animación. Venciendo precisamente a Monstruos, S.A., la gran apuesta de ese año de la casa del ratón y Pixar. En la taquilla, los resultados también fueron inmejorables. Shrek cosechó 488 millones de dólares en el box office mundial, mientras que la secuela-dos años más tarde-logró convertirse en la producción más taquillera del 2004, recaudando 929 millones de dólares en todo el mundo.

A las sucesivas Shrek Tercero y Shrek: Felices para siempre no les fue nada mal en la cartelera, aunando 813 y 752 millones respectivamente. No obstante, la crítica y el público fueron tremendamente duros con una IP que había perdido la frescura de su inicio, pausando el desarrollo de una continuación anunciada por primera vez en 2024.

¿Quién regresa en ‘Shrek 5’?

Con el anuncio oficial de Shrek 5-confirmada semanas antes por Eddy Murphy en una entrevista-el futuro filme anunció el regreso del casting de voces original. Desde el propio Murphy volviendo a ser Asno, pasando por Cameron Diaz en la piel de Fiona, hasta por supuesto Mike Myers en el papel del ogro titular. Eso sí, como añadido y fichaje estrella sabemos que Zendaya ofrecerá su voz a Felicia, la hija mayor de ambos protagonistas. Se desconoce el resto de personajes que podrían aparecer en la cinta, aparte de la visible participación en el primer teaser de Pinocho o del espíritu del espejo de Blancanieves.

Paralelamente, la saga tuvo dos spin-off centrados en el Gato con Botas. Con un final en su secuela que devolvía al felino a Muy, muy lejano. Anticipando el reencuentro del personaje encarnado por Antonio Banderas con sus viejos amigos.

En la dirección encontramos a Conrad Vernon, uno de los responsables de Shrek 2 y Walt Dohrn, quien debuta en la franquicia tras haber dirigido el cortometraje navideño Las Shrektaculares Navidades de Asno y la trilogía de Trolls para el mismo estudio.

El futuro de DreamWorks

DreamWorks ha estrenado este año Los tipos malos 2 y el live action de Cómo entrenar a tu dragón. El objetivo del sello es el de llevar a la acción real las otras dos entregas de la serie de películas de Hipo y Desdentao. En el horizonte, no se ha revelado ningún otro título de animación más allá de la presencia de Shrek 5 en el calendario estratégico de la major.