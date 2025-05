‘Spider-Man: Brand New Day’ ficha a esta estrella de ‘The Bear’: ¿aparecerá Miles Morales?

Tras unos años de desgaste dentro del género, parece que las películas de superhéroes todavía no han dicho su última palabra en la escena comercial y taquillera. Fracasos como Capitán América: Brave New World no auguraban nada bueno, pero la irrupción de Thunderbolts con buenas críticas y el tremendo hype generado por el inminente estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, han ido devolviendo al redil a los más agnósticos marvelitas. Ahora, bajo la lupa de saber si esto es sólo un espejismo fruto del marketing o una realidad cualitativa, los fans están muy pendientes de la configuración del casting de Spider-Man: Brand New Day. Una continuación que acaba de anunciar un fichaje clave, despertando los rumores de la incorporación a la franquicia del personaje de Miles Morales. Hablamos de la incorporación al elenco de la estrella de The Bear, Liza Colón-Zayas.

Como en toda producción de la casa de las ideas, todavía se desconoce argumento oficial que tendrá Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo, las decisiones que el filme de Destin Cretton está tomando en torno a su nuevo reparto, abren todo un abanico de especulaciones y rumores que pueden tener una alta probabilidad de cumplirse. La primera de las teorías de esta índole llegó con el anuncio de la estrella de Stranger Things, Sadie Sink. Muchos hablaron que la actriz de serie de Netflix podría ser la nueva Gwen Stefanie, aunque las informaciones que han resonado con más fuerza la sitúan mas como una presentación del futuro personaje de Jean Grey que aparecería posteriormente en la película que el estudio prepara de los X-Men. A todas estas elucubraciones se debe sumar la presencia de Colón-Zayas, la cual muchos apuntan a que podría funcionar como la madre, abuela o tía de un Miles Morales que haría su debut oficial en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), después de la aceptación generada con el personaje tanto en las cintas animadas Spider-Man: Un nuevo universo y Cruzando el Multiverso y los tres videojuegos para PlayStation. Una idea que nace del propio origen de Colón-Zayas, quien tiene al igual que el personaje de los cómics, ascendencia puertorriqueña.

No es no obstante, la primera vez en la que se hace referencia al personaje dentro de las películas protagonizadas por Tom Holland. Pues sabemos que en Spider-Man: Homecoming, Donald Glover interpretó al tío de Miles, Aaron Davis. Al mismo tiempo, en Cruzando el Multiverso Glover realizó un cameo incluso con el traje del villano Merodeador.

El fichaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Con una Spider-Man: Brand New Day que llegará más de cuatro años depués de la última entrega, se espera que el título tenga un correspondiente salto temporal con lo que pudimos ver en el desenlace de Spider-Man: Sin camino a casa. Donde Peter Parker terminó perdiendo a la tía May (Marisa Tomei) y haciendo que el mundo entero no supiese quién es, incluyendo a Ned (Jacob Batalon) y a su interés romántico, MJ (Zendaya). Se espera que esta última regrese a su personaje en un guion confeccionado por Chris McKenna y Erik Sommers, los responsables de los guiones de la anterior trilogía protagonizada por Holland.

En la dirección, Brand New Day tendrá un importante cambio. Jon Watts no regresará después de dirigir las tres cintas predecesoras y será Destin Cretton, el encargado de sentarse tras las cámaras. Cretton fue el realizador de Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos (2021) y en su momento, iba a ser el hombre encargado de dirigir la cancelada Vengadores: Kang Dynasty. A priori, Tom Holland no aparece en el reparto de Vengadores: Doomsday, así que desconocemos también cómo conectará esta historia con la nueva reunión superheroica.

Aunque Colón-Zayas se haya hecho famosa por la serie The Bear, consiguiendo un premio Emmy en la categoría de mejor actriz, esta estadounidense de 52 años ya había aparecido como intérprete secundaria en producciones como En terapia (2008), Belleza oculta (2016) o Con su propia justicia (2021). Deadline fue el primer medio que ha informado de la incorporación de la estrella.

Una franquicia millonaria

No es de extrañar que tanto Sony Pictures como Marvel hayan querido acelerar la llegada de Spider-Man: Brand New Day. Pues en realidad, hablamos de una IP cuya última entrega casi consigue recaudar unos 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Desgraciadamente, los fans del superhéroe todavía tendrán que esperar más de un año para su llegada a las salas. Su estreno está programado para el 31 de julio de 2026.