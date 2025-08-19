Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: La operación de Bahar es un éxito

Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado lunes 18 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Bahar sufre un grave accidente de coche mientras iba de regreso a casa, por lo que es trasladada de urgencia al hospital. Una situación que deja a Evren y a Doruk profundamente descolocados al verla llegar en ese estado.

Timur se muestra decidido a operar a Bahar como médico jefe, pero Evren se niega a que eso suceda. Una situación que desemboca en un fuerte enfrentamiento entre los dos en la sala de operaciones. Todo ello mientras Umay está preocupada por la salud de su madre, por lo que Parla hace hasta lo imposible por tranquilizarla, pero no lo logra. Sin embargo, al final, Timur se sale con la suya y se encarga de la compleja operación de Bahar, que se debate entre la vida y la muerte. Mientras tanto, Aziz no duda en asistir a su padre durante la intervención quirúrgica.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 19 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo, afortunadamente, la operación de Bahar es todo un éxito. Los médicos logran estabilizarla y salvarle la vida tras el accidente de coche. Una buena noticia que deja aliviada a su familia.

Evren escucha al padre del chico que provocó el accidente hablando de Bahar. Completamente enfurecido, no mides sus límites y comienza a golpearlo. Un acto impulsivo con el que pone en juego su puesto de trabajo. Pues, pueden tomar medidas legales al respecto. Por otro lado, Parla ha manifestado su deseo de vivir con su padre para poder conocerle mejor. Pero, Rengin se niega a ello.

Lejos de quedar aquí, Aziz acude a la UCI y se disculpa con su madre, que sigue inconsciente. Paralelamente, Tugra se muestra preocupado por la enorme deuda que tiene pendiente. Ante ello, el prestamista le amenaza con lavar dinero en el hospital. Luego, Bahar despierta de la operación y es recibida con cariño por todos sus seres queridos. Sin embargo, Aziz no se atreve a visitarla por miedo a ser rechazado.