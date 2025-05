Jake Schreier (‘Thunderbolts’) podría ser elegido para dirigir la nueva película de los X-Men

Tras el estreno de Thunderbolts hace dos semanas, Marvel parece haber encontrado un valle de estabilidad económica y reputacional dentro de la industria cinematográfica. Aunque eso sí, en el momento de la redacción del presente artículo, estos nuevos vengadores tan sólo han igualado los 180 millones de dólares de su abultado presupuesto inicial. El lado de la crítica es por contra, bastante más unánime, presentándonos uno de los mejores filmes confeccionados por el estudio en los últimos años. Y es precisamente por eso por lo que desde la casa de las ideas se plantean continuar su colaboración con el director Jake Schreier, para que sea él quien se encargue de dirigir la nueva película de los X-Men.

Desde la compra de la 21st Century Fox en 2019 y tras años de especulaciones sobre la incorporación de los alumnos de Charles Xavier al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), parece que por fin Kevin Feige y su equipo están incorporando de verdad la licencia creativa a su ecosistema de películas y series. Desde el regreso de Hugh Jackman para Deadpool y Lobezno (2024), hasta el anuncio del casting con los personajes y actores originales de la Patrulla X en la próxima Vengadores: Doomsday, la presencia del gen mutante parece ya casi una realidad dentro del organigrama futuro de la IP. Pero aún con todo esto, todavía falta formalizar el que será el primer largometraje de dichos superhéroes en el cosmos de cintas y series marvelitas. Una nueva película de los X-Men que supuestamente ya ha sido escrita por Michael Lesslie (Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes), pero que todavía no tiene un título oficial. Según los medios norteamericanos, Schreier estaría manteniendo unas conversaciones preliminares lo suficientemente avanzadas como para pensar que definitivamente, parece el hombre elegido para el puesto.

La nueva película de los X-Men

Marvel no se ha pronunciado oficialmente, pero no es ningún secreto que desde la adquisición de la major que también gestionaba los derechos de personajes como Daredevil o Blade, en la empresa de cómics llevaban años trabajando en la creación de una nueva película de los X-Men. En la serie de Ms. Marvel (2022) por ejemplo, se mencionó la presencia de los X-Men, mientras que al final de The Marvels (2023) se dio una escena poscréditos que insinuaba a los propios X-Men.

Por ello y tras la confirmación de que volveremos a tener en Doomsday a figuras de la talla de Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto o a Rebecca Romijn en la piel de Mística, todo proceso en torno al futuro de estos héroes marginados se ha visto acelerado hasta el punto en el que dentro de poco podríamos tener la confirmación de Schreier como el máximo encargado de liderar uno de los proyectos más esperados por parte de los fans.

Como en la mayoría de nuevas producciones del estudio propiedad de Disney, sabemos entre poco y nada de lo podríamos llegar a ver en la nueva película de los X-Men. No está claro en qué se centrará la trama, ni si veremos un elenco completamente nuevo que se encargaría de encarnar a los personajes clásicos de Cíclope, Tormenta, Lobezno, Pícara y compañía. El regreso de los caracteres y actores que conocimos en las cintas originales para Doomsday, parece indicar una especie de despedida y relevo generacional que presente a toda una serie de actores incipientes que continúen con su legado. La franquicia de los X-Men es una de las más lucrativas del mundo de los superhéroes y hasta el momento, sus 13 películas han logrado recaudar más de 6.000 millones de dólares en todo el mundo. Por si fuera poco, el éxito de la continuación de la serie animada de X-Men ’97 no ha hecho más que aumentar la expectación por seguir conociendo, un poco más del universo de estos carismáticos personajes que luchan por defender un mundo que los odia.

El futuro de Marvel

Mientras nos armamos de paciencia para conocer nuevos datos de la nueva película de X-Men, en Disney ya están preparando el que será uno de los grandes estrenos del verano: Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. El reboot de la familia superheroica se estrena el próximo 25 de julio, compitiendo directamente con la llegada del último Superman de DC (día 7 de junio) y con la irrupción en la cartelera de Jurassic World: El renacer (día 2 de junio).

Vengadores: Doomsday se estrenará el 30 de abril de 2026, mientras que Vengadores: Secret Wars hará lo propio el 7 de mayo de 2027.