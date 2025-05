‘Thunderbolts’ cumple en taquilla, pero en Marvel todavía no lo celebran: este es el motivo principal

Cuando la semana pasada las primeras críticas de Thunderbolts fueron sorprendentemente positivas, los analistas auguraron un correspondiente resultado en la taquilla del fin de semana de su estreno. Dicho y hecho, el trabajo de Jake Schreier ha logrado recaudar 76 millones de dólares en Estados Unidos y 162 millones en todo el mundo. Cifras en realidad, por encima de lo que se esperaba en Estados Unidos, donde los medios apuntaban a un acumulado económico que variaría entre los 70 y los 75 millones de dólares. Sin embargo, en Marvel mantienen los pies en el suelo y no quieren bajo ningún concepto, ilusionarse con el desempeño económico del filme. ¿El motivo? Bueno, pues como últimamente nos tiene acostumbrados la casa de las ideas, Thunderbolts tiene en su presupuesto un auténtico hándicap: 180 millones de dólares de inversión por parte de Disney y Marvel Studios.

Con esto, los ejecutivos del estudio cruzan los dedos porque entre otras cosas saben que en la industria actual, la recaudación del primer fin de semana marca la tendencia final que alcanzará un proyecto. Y en el caso de la taquilla de Thunderbolts, también preocupa que la mayor parte de sus personajes sean un poco los «desechos» de otros largometrajes como Ant-Man y la Avispa (2018) o Viuda negra (2021). Eso sí, la película cuenta al menos con caras tan conocidas en Hollywood como Florence Pugh (Midsommar), David Harbour (Stranger Things) y Sebastian Stan (A Different Man). Por el momento y aún con su buen comienzo en el box office mundial, Kevin Feige y su equipo mantendrán seguramente la calma hasta el próximo fin de semana, donde conoceremos el habitual porcentaje de caída del filme respecto a sus primeros días en la cartelera.

La taquilla de ‘Thunderbolts’

La taquilla de Thunderbolts tiene todavía un futuro incierto por delante y un camino angosto hasta la rentabilidad económica de un producto que sólo en campaña promocional y distribución, habrá gastado unos 100 millones de dólares. Es decir, que a partir de recaudar 280 millones, Schreier y sus antihéroes comenzarían a ganar dinero como todo buen proyecto comercial de Hollywood que se precie.

Capitán América: Brave New World, su antecesora en cines, logró 88 millones en el territorio norteamericano y 181 millones de forma global. La primera cinta de Anthony Mackie como el Capitán América terminó su andadura por la salas con 214 millones a nivel doméstico y 414 millones en las salas de cine de toda la cartelera. En favor de Thunderbolts y a diferencia de Brave New World, la reunión de antihéroes reciente sí que ha contado con el apoyo de la crítica y del público, por lo que el boca a boca podría mantener el producto como un reclamo ferviente en las salas. Sobre todo, teniendo en cuenta que hasta dentro de dos semanas no aparecerán dos rivales a su altura comercial; Misión Imposible: Sentencia final y el live action de Lilo y Stitch (ambas previstas para el día 23 de mayo).

Dentro de las virtudes meritorias que ha logrado en la taquilla Thunderbolts, se encuentra el hecho de haber conseguido desplazar al fenómeno de Los pecadores, aunque esta sólo ha obtenido una caída del 28% y ya supera la barrera de los 200 millones de dólares en todo el mundo.

¿De qué trata Thunderbolts?

La sinopsis oficial de Thunderbolts es la siguiente: «Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno. Entre ellos se encuentra Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa creada por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deberán embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado».

Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus y Geraldine Viswanathan, completan el casting principal.

El futuro del UCM

Si Capitán América: Brave New World fue vista como un punto negativo en el inestable devenir del UCM, Thunderbolts supone un respiro profesional y comercial antes de la prueba de fuego definitiva que llegará en la futura cartelera veraniega superheroica: el estreno del reboot de Los Cuatro Fantásticos.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos se estrenará en salas el próximo 25 de julio, mientras que Avengers: Doomsday hará lo propio el 10 de mayo de 2026. Una película que marcará el regreso de Robert Downey Junior en el papel del villano Dr. Doom y que tendrá también tras las cámaras, a los hermanos Russo como directores. Responsables entre otras de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.