‘La venganza de los Sith’ sigue teniendo el apoyo de los fans: su reestreno ha sido un éxito

A veces de la necesidad termina emergiendo una tendencia positiva para un mercado como el de la exhibición. Esto es lo que le ocurrió a las salas de cine cuando, durante la pandemia, la escasez de nuevos largometrajes llevó al reestreno de grandes blockbusters taquilleros y cintas restauradas. No es que esto no se hubiese hecho antes en Hollywood, pero ahora se utiliza cualquier aniversario cinematográfico como una excusa para devolver ciertas historias al patio de butacas. La última de ellas, Star Wars: La venganza de los Sith. El final de la trilogía de precuelas de George Lucas cumplió hace poco su 20º cumpleaños y cómo no, desde Disney y Lucasfilms aprovecharon la ocasión para proyectar en salas una cinta que poco a poco, se fue ganando el corazón de los fans de la saga. Y el resultado no ha podido ser más positivo, logrando superar la barrera de los 900 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Lo cierto es que en el momento de su estreno, no existió ni mucho menos, un consenso positivo de crítica y público sobre La venganza de los Sith. De hecho, los acólitos del universo de Lucas eran muy reacios a aceptar cualquiera de las entregas de dicha trilogía que buscaba explicar el origen y la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader. No obstante, el factor nostálgico sumado a la desaprobación consensuada de la última tanda de las secuelas ha llevado a una reconciliación con el último material que el creador original de la IP confeccionó, hasta la compra de Disney en 2012 por 4.050 millones de dólares. Los números logrados con el presente reestreno convierten en estos instantes a la producción, en el sexto largometraje más taquillero de la franquicia. Aunque la Fuerza todavía no es lo suficientemente intensa en ella, como para haber alcanzar la codiciada cifra de los 1.000 millones de dólares.

‘La venganza de los Sith’: filón nostálgico

Por el momento, La venganza de los Sith deberá conformarse con unos meritorios datos, dada la mermada capacidad de un mercado cada vez más endeble. Por otra parte, el fenómeno del reestreno no le es nada ajeno a Star Wars, pues debemos recordar que en su regreso a las salas, La amenaza Fantasma (1999) sí consiguió sobrepasar los 1.000 millones de dólares en el box office internacional, siendo una de las cinco películas de la saga que han logrado este hito. De todas ellas, únicamente El despertar de la Fuerza (2015) tiene el mérito de haber superado la increíble suma de los 2.000 millones de dólares.

La venganza de los Sith fue la última película que dirigió y escribió personalmente Lucas, representando para muchos fanáticos el último bastión antes de que la propiedad intelectual perdiese su «esencia». La trilogía más reciente funcionó increíblemente bien en lo económico, pero más allá de convencer a poca gente, cada una de sus historias se sintió desligada de su narración global, funcionando como una especie de monstruo de Frankenstein en el que las partes no encajaban en su conjunto. Apreciación que llevó a una letargo fílmico y a una apuesta sideral por el terreno de las series. Formato en el que realmente sólo han brillado las aventuras del Mandaloriano y Grogu.

50 millones de dólares en todo el mundo

La venganza de los Sith sigue siendo la entrega mejor reseñada de las precuelas en webs como Rotten Tomatoes, plataforma en la que ostenta un 79% de críticas positivas. La historia contó con Hayden Christensen repitiendo su papel como Anakin (ya estuvo presente en Star Wars: La guerra de los clones) y con Ewan McGregor repitiendo como Obi-Wan Kenobi, el personaje de ficción que se ha convertido en el rol más relevante de su carrera comercial.

El relanzamiento por sí solo generó algo más de 50 millones de dólares en todo el mundo. Cifras que películas actuales como Until Dawn o Warfare todavía no han podido superar.

La vuelta de Star Wars a los cines se está llevando entre algodones, con el miedo latente de un estudio que teme un rechazo sistemático a sus nuevas historias, tal y como le ha sucedido con series de nulo impacto como The Acolyte. En el futuro de su cartelera, la saga tiene pendiente el estreno en 2026 de The Mandalorian y Grogu y también de la recientemente anunciada Starfighter, la cual estará protagonizada por Ryan Gosling. Sin demasiadas actualizaciones, en principio la marca de Lucasfilm sigue trabajando en el desarrollo de la precuela que dará origen al uso de la Fuerza, Star Wars: Dawn of the Jedi (2028) y una historia todavía sin título que le devolverá el protagonismo a Rey (Daisy Ridley), la jedi titular de la anterior trilogía.