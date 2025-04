Una estrella para salvar el universo de Star Wars: Ryan Gosling protagonizará ‘Starfighter’

Disney sabe que su futuro liderazgo comercial en el séptimo arte pasa por recuperar a sus dos franquicias más potentes: Marvel y Star Wars. La primera en realidad es víctima de su propia saturación, aunque parece que todo podría reconducirse este verano con el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y en el futuro, gracias a la reunión superherocia de Vengadores: Doomsday. La segunda en cambio, ha prolongado en exceso su regreso a las salas, propiciando una cantidad ingente de series en Disney +, sin ningún tipo de trascendencia. Sin embargo, esa tendencia ha dado un giro de 180 grados hace escasas horas, pues desde la casa del ratón han confirmado a la estrella que liderará la nueva cinta de Star Wars: Ryan Gosling.

Era un rumor que circulaba por los medios desde principios de año y ahora, cuatro meses después se ha hecho oficial. El intérprete canadiense será el rostro principal de la Star Wars: Starfighter, que dirigirá Shawn Levy. Cineasta del que también sabíamos, tenía un proyecto «abierto» con el equipo de Lucasfilm desde hace bastante tiempo. El anuncio se ha realizado en la conferencia que el estudio ha dado en Japón, concentrando la mayor cita internacional de seguidores de la saga creada por George Lucas. Según contó en el evento el director creativo Dave Finoli, la cinta de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling se desarrollará aproximadamente, cinco años después de los eventos sucedidos en Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019). La trama presentará personajes nuevos y explorará una época inédita en la gran pantalla, mientras paralelamente todavía se prepara el largometraje en solitario de Rey (Daisy Ridley). La cual, sí representará un seguimiento argumental de la saga Skywalker.

Ryan Gosling y Star Wars

El fichaje de Ryan Gosling por Star Wars representa un caso inédito dentro de la estrategia comercial de la licencia creativa. Porque su presencia protagónica representa la primera vez en la que la saga ha apostado por una estrella consolidada para uno de sus filmes. Mark Hamill y Harrison Ford no eran conocidos antes de Star Wars: Una nueva esperanza (1977) y lo mismo ocurrió con Ewan McGregor en La amenaza fantasma (1999), Hayden Christensen en El ataque de los clones (2002) y por último, con Daisy Ridley y John Boyega en El despertar de la Fuerza (2015).

Romper esa dinámica resulta una decisión esperanzadora para los fans y del mismo modo, supone una clara declaración de intenciones por parte del estudio: Disney y Lucasfilm no se la quieren jugar con el futuro de la IP. Porque como bien saben desde la major, tener en Star Wars a Ryan Gosling es per se, un interés comercial abismal para los cinéfilos de todo el mundo.

Starfighter comenzará su producción este mismo otoño, con Jonathan Tropper como principal guionista. Este es uno de los perfiles más recurrentes en la carrera de Levy, habiendo colaborado juntos en Ahí os quedáis (2014) y El proyecto Adam. Tropper es además el creador de la reciente serie de Apple TV, Vicios ocultos (2925) y de Lucky, otra producción seriada que el terminal estrenará en algún momento de este 2025. La confianza de Disney en Levy se afianzó el pasado verano, cuando el director (también canadiense) reventó la taquilla internacional gracias a Deadpool y Lobezno. Gosling formó parte de la taquillera Barbie (2023) y en tendrá una doble presencia en el campo de la ciencia ficción, con la adaptación de El proyecto Hail Mary.

Todavía se desconoce el resto del reparto principal y a pesar de que desde The InSneider se habló de la incorporación de Mikey Madison, posteriormente Variety contó que la oscarizada actriz de Anora había rechazado el papel.

Antes llegará El mandaloriano

La próxima cinta de Star Wars será The Mandalorian y Grogu. Una ficción que terminará lo visto en las tres temporadas de la serie de The Mandalorian. Disney intentó seguir expandiendo este año la marca, a través de la serie de The Acolyte, la cual se canceló rápidamente y Tripulación perdida, que no tuvo una gran audiencia dentro de la plataforma.

El futuro de la IP en el terreno fílmico ha tenido muchas idas y venidas, bajo la noticia de trabajos cancelados como el Rogue Squadron de Patty Jenkins o la trilogía que iba a filmar Rian Johnson.

Otros proyectos en desarrollo incluyen nombres de directores como James Mangold, Sharmen Obaid-Chinoy, Simon Kingberg, el propio Dave Filoni y Taika Waititi.

¿Conseguirá Star Wars recuperar el interés de la audiencia con la presencia de Ryan Gosling?