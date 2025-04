John Boyega señala el racismo de Star Wars: «Siempre ha tenido ese aura de ser blanco y elitista»

Disney consiguió con Del revés 2 y Deadpool y Lobezno, dos fenómenos taquilleros innegables. Pero en términos generales, la vuelta de los sentimientos de Riley y el esperado cross-over entre el mercenario Ryan Reynolds y Hugh Jackman fue un oasis en ese limbo creativo en el que se encuentra la casa del ratón. Una crisis que se ejemplifica a la perfección el estado de un Hollywood más que nunca dependiente de sus franquicias y en el que la empresa que lidera Bob Iger intenta recauzar propiedades intelectuales como Star Wars. Porque si la marca de Lucasfilm no tuviese suficiente con las múltiples ideas fílmicas canceladas, ahora el ex actor de la saga, John Boyega, se ha despachado a gusto contra el universo creado por George Lucas, tildándolo de racista.

Propuestas que se quedan en nada, series como The Acolyte y Tripulación perdida que no ve nadie…en la galaxia muy, muy lejana están valga la redundancia, lejos de atinar en la expansión de una IP que tiene todas sus esperanzas puestas en el futuro largometraje de The Mandalorian y Grogu. La única licencia «nueva» que la major californiana ha logrado crear y que mantiene un consenso positivo por parte de los fanáticos. No obstante para ello todavía queda más de un año y mientras tanto, en la productora intentan encajar de buena gana las críticas, incluso aquellas que vienen de antiguos colaboradores como Boyega. El británico estuvo presente en la última trilogía de cintas dando vida a Finn, un renegado que huye de su puesto como Soldado Imperial en Star Wars: el despertar de la Fuerza (2015). Sin embargo, por mucho que el estudio confiase en él para el papel, el ganador del Globo de Oro todavía está molesto con la pérdida de protagonismos de su personaje y según él, el problema es que todo lo que gira en torno al mundo de los Jedis y el Imperio mantiene una esencia puramente blanca y «elitista».

John Boyega vs. Star Wars

No es la primera vez en la que John Boyega carga contra el reinicio que protagonizó junto a Daisy Ridley, pero hace un par de años parecía haber hecho las paces con su experiencia interpretando a Finn y destacando todos los «momentos divertidos» que había vivido en su experiencia durante la trilogía que lideró J.J. Abrams.

No obstante, al actor que se hizo famoso protagonizando Attack The Block (2011) no ha debido hacerle mucha gracia que Disney y Lucasfilm no le tengan en cuenta para el futuro largometraje que volverá a estar protagonizado por su compatriota, la actriz que encarnó a Rey. Dicho lo cual, en su aparición para el documental Número uno en los créditos, la estrella no ha dejado pasar la ocasión de volver a denunciar la falta de diversidad de Star Wars y la comunidad tóxica que hay en las redes al respecto.

Producido por Apple TV, Número uno en los créditos reúne a toda una serie de voces negras del mundo de la interpretación de Hollywood, como Angela Bassett, Dwayne Johnson o Denzel Washington. Ofreciendo así una perspectiva única de su experiencia y de los desafíos que supone representar a una minoría en la meca del cine. Bueno, pues el punto de vista de Boyega digamos que no ha sido muy positivo con su recuerdo de la saga de ciencia ficción.

«Déjame decirte, Star Wars siempre ha tenido ese aura de ser el espacio más blanco y elitista. Es una saga tan blanca que la presencia de una persona negra en ella se convierte en todo un tema», apuntaba el actor en el documental. Pero el londinense no tuvo bastante con apuntar hacia el eje narrativo de la IP, sino que criticaba la conformidad de los fans con la representación de los actores negros:

«Están bien con que seamos los mejores amigos, pero en cuanto tocamos a sus héroes, cuando lideramos, cuando rompemos moldes, es como ‘¡Dios mío, eso es demasiado!».

Su futuro como actor

Fuera del mundo de Lucas, las cosas tampoco le han ido especialmente bien a John Boyega. Aunque hay que decir que de aquellos protagonistas, únicamente Adam Driver y Oscar Isaac han conseguido seguir construyendo una carrera exitosa. Hace ya un lustro estuvo presente en la fantástica miniserie Small Axe. Desde entonces, Boyega ha encadenado varios desastres comerciales y críticos a la altura de Con su propia justicia, Grieta o El clon de Tyrone.