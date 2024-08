Este personaje de ‘Deadpool y Lobezno’ está vivo en la historia: ¿Podría tener una película propia?

Deadpool y Lobezno han supuesto un soplo de aire fresco para una taquilla veraniega que respiraba también, gracias a los buenos resultados precedidos por Del revés 2. Aunque desde luego, el revuelo generado con el mercenario bocazas y Logan era quizás más sorprendente dada la trayectoria decreciente del cine de superhéroes en la taquilla. Pero claro, también debemos señalar que la tercera entrega del antihéroe de Ryan Reynolds tenía como reclamo toda una serie de esperados cameos llenos de estrellas. Ahora, sabemos que uno de esos personajes sigue vivo…lo que lleva a preguntarnos si con ello podría, al fin, tener su propia película en solitario.

(A continuación se mencionan spoilers de Deadpool y Lobezno).

Como todo gran estreno del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), el filme dirigido por Shawn Levy tuvo todo un desfile de intérpretes conocidos que en otro tiempo, dieron vida a diferentes figuras del mundo de los cómics a principios de la primera década del siglo XX. Wesley Snipes como Blade, Jennifer Garner como Elektra, el encuentro de X-23 con la peor versión de Lobezno…la tercera entrega nos brindó sorpresas y aliados tan inesperados como la vuelta de Chris Evans, no en el rol del Capitán América, sino en el de la Antorcha humana de Los Cuatro fantásticos. Una suerte de homenaje para toda la legión de películas de Marvel en la época de la 2oth Century Fox, los cuales tenían a sus propios superhéroes que desaparecieron tras la compra de Disney. Sin embargo, Deadpool y Lobezno no ubica únicamente a estas figuras con recorrido en cintas de otro tiempo, sino que hasta tiene en su haber a un actor y a un personaje que jamás llegaron a materializarse en un proyecto de verdad. Hablamos cómo no, del Gambito de Channing Tatum.

El superviviente de ‘Deadpool y Lobezno’

Si atendemos a los acontecimientos vistos en la película, tanto Blade como Elektra, X-23 y Gambito ayudaron a los personaje interpretados por Reynolds y Jackman para conseguir vencer a los secuaces de Cassandra Nova. Así, tendrían la despedida épica como superhéroes que no tuvieron en sus respectivas franquicias. No obstante, el actor que da vida a Wade Wilson ha levantado la expectación en redes con una escena postcréditos del largometraje, donde podemos ver a Tatum en su papel de Gambito, sobreviviendo a todos y cada uno de los villanos de la villana. Hasta el punto de mirar fuera de campo y ver su cara iluminada por uno de los anillos multiversales tan reconocibles en la historia reciente de Marvel. Pero…¿Es acaso esto una broma interna del canadiense? ¿Podríamos ver en el futuro una película individual de Gambito en el nuevo UCM? ¿Es una puerta abierta a más cameos?

La realidad es que todavía no sabemos nada oficial, pero Tatum ha sido preguntado mientras promocionaba el estreno de Parpadea dos veces, el debut tras las cámaras de su pareja, la actriz Zoë Kravitz. «Creo que en ese momento, si tuviera que adivinar, definitivamente todavía está en el Vacío. Pero hay algo que está sucediendo en ese momento que tal vez nadie sepa todavía», comenzaba explicando.

Por suerte para los fanáticos del personaje, en sus declaraciones a Collider, el actor de Magic Mike todavía se mostró esperanzador de un regreso hipotético como el héroe de la baraja de cartas, Remy LeBeau: «De nuevo, nunca se sabe. Nunca se sabe. Quiero decir, literalmente, nunca podría volver a estar en otras película de Marvel, y no me sorprendería porque ya lo tuve en mis manos antes, y se ha ido. Siempre lo estoy poniendo un poco escabroso, pero espero que Kevin (Feige) me deje entrar». Entonces ahora…¿qué viene? ¿una película spin-off? ¿Una serie de Disney +? El futuro del UCM parece demasiado ajetreado para preocuparse del mutante, por el momento.

Tatum: obsesionado con Gambito

El nombre de Tatum estuvo vinculado con el del héroe francés de Marvel desde la producción de X-Men: La decisión final e incluso se habla de cómo el actor tuvo un audición antes de la cancelación del proyecto. De hecho, se esperaba que el norteamericano asumiese el rol en X-Men Orígenes: Lobezno, pero la incompatibilidad de agendas con la producción de G.I. Joe le impidió aparecer en la historia. Sustituyéndole, el papel fue asumido por Taylor Kitsch y aunque fue de lo poco salvable del título, las malas críticas pudieron con cualquier evolución de la historia.

Aun con todo, había planes de ver al actor en una película en solitario que llegaría en 2016 y con una posterior aparición en X-Men: Apocalipsis. Una buena cantidad de cineastas pasaron por los mandos de la preproducción y finalmente, se programó un hipotético estreno para 2019. Fue ahí donde entró la compra de Disney y el adiós momentáneo al personaje hasta ahora. Sería demasiado extraño ver a este Gambito con los personajes titulares del UCM. En cambio, encajaría a la perfección en las futuras y sucesivas aventuras de Ryan Reynolds y compañía.