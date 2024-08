El cameo que Ryan Reynolds no pudo conseguir para ‘Deadpool y Lobezno’

Deadpool y Lobezno está siendo la auténtica líder de la cartelera veraniega. No lo tenía fácil, dada la repercusión de Del Revés 2 en la taquilla. Sin embargo, y en menos de dos semanas la asociación entre el mercenario bocazas y el X-Men ha superado la barrera de los 500 millones de dólares, dirigiéndose sin frenos hasta el récord de Joker, la cual es de momento la cinta con calificación R más taquillera de la historia. Aparte del propio interés que ya generaba per se los dos protagonistas, el fenómeno de los múltiples cameos y la conversación en redes ha suscitado toda una serie de memes y por supuesto, de regresos, sorpresas y apariciones complemente inesperadas. Sin embargo, hay uno en concreto que Ryan Reynolds no consiguió y que habría sido algo completamente épico.

(A continuación se mencionarán algunos spoilers de Deadpool y Lobezno).

La tercera entrega de las aventuras de Wade Wilson tiene (como viene siendo habitual en Marvel) apariciones que son meros trámites u homenajes para el fandom. Otros en cambio, representan roles relevantes para la trama. Es el caso de la aparición estelar de Jennifer Garner, recuperando su papel de Elektra, Wesley Snipes siendo Blade, Channing Tatum en el rol de Gambito y una ya adolescente Dafne Keen repitiendo el personaje de X-23 al que únicamente habíamos visto en Logan. Otras apariciones fueron más esporádicas y se utilizaron como gag cómico. Ahí estaba ese Chris Evans que aparentemente era el Capitán América y que resultó ser un endeble Johnny Storm (Antorcha humana) o Henry Cavill, quien después de renunciar a su icónico Superman, obtuvo una breve aparición como una variante de Lobezno. No sabemos qué habría sido de la historia si Reynols hubiese logrado convencer a su fallido fichaje, pero desde luego habría sido una entrada triunfalmente infernal.

El cameo no logrado por Reynols

El nombre no era otro que el de Nicolas Cage, el actor que dio vida al personaje del Motorista fantasma y su secuela de 2021, Ghost Rider: Espíritu de venganza. La noticia la conocemos por una reciente entrevista en la que Reynolds fue preguntado directamente si había intentado que el sobrino de Francis Ford Coppola tuviese su aparición en la historia. Una cuestión nada sorprendente si entendemos que Deadpool y Lobezno es en realidad una suerte de homenaje a las películas de superhéroes que rodó la 20th Century Fox a principios de los 2000.

El canadiense contestó con un rotundo sí, pero que la conversación terminó declinando en un escueto «seguro que se llegó a una conversación. Sí, pero no». Siendo esta una interacción bastante extraña en su forma de comunicar, la cual suele padecer de cierta verborrea sobre todo en las promociones de sus películas

Por otra parte, el director Shawn Levy ya le dijo a Variety que los cameos fueron en realidad, seleccionados a dedo: «Sin prácticamente ninguna excepción, cada casting sorpresa en esta película se debió a que Ryan (Reynods) o yo contactamos al actor antes de que los abogados y los agentes (interviniesen). Literalmente fuimos nosotros los que preguntamos y la gente invariablemente dijo ‘sí’». Cage no fue el único nombre que se le resistió a esta dupla, pues el que también estuvo en esa lista de cameos fue el Daredevil de Ben Affleck.

«Al principio, cuando estábamos analizando la lista de 70 nombres de personajes de Marvel, Daredevil estaba en una de esas listas, pero nunca desde esas primeras conversaciones, y nunca al punto de acercarnos o hacer ofertas o algo por el estilo. Nos pusimos en contacto con todos los que aparecen ene el homenaje de Fox a mitad de los créditos finales, y son docenas de actores que han sido parte de ese legado. Fue divertido escribir una carta de amor a esos años esos personajes y todos los actores que los interpretaron», terminaba de explicar Levy en su charla con el medio norteamericano.

‘Deadpool y Lobezno’: Un filme de récord

Deadpool y Lobezno llegó a los cines el pasado 25 de julio y ya ha superado un gran número de récords. Además todos apunta a que terminará colándose entre al menos, las 15 películas más taquilleras de la historia del cine. La sinopsis oficial es la siguiente: «Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible. Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Lobezno aún más reacio a ayudar».