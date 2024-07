El director de ‘Joker: Folie à Deux’ revela una de las inspiraciones clave para Harley Quinn

Estando ya en el equinoccio del verano y con lo visto hace escasas horas en la Comic-Con 2024, el mundo de DC ha puesto en Joker: Folie à Deux todas sus esperanzas en contrarrestar el hype producido por Marvel. Alejada radicalmente del formato superheroico, la segunda parte del villano de Batman llegará a los cines el próximo mes de octubre. Por lo que desde que se publicó la semana pasada el segundo tráiler, Warner Bros Pictures ya ha comenzado a configurar una larga promoción en la que poco a poco, iremos conociendo algunas de las influencias más poderosas de la cinta. Por lo pronto y tras su anuncio hace poco más de dos años, sabemos que la secuela tendrá una fuerte inspiración en Corazonada de Francis Ford Coppola. Pero ¿de qué base real han partido Lady Gaga y el cineasta Todd Phillips para la nueva versión de la villana Harley Quinn?

A pesar de beber directamente de un personaje ficticio de las viñetas, no suele ser raro que durante el desarrollo de la preproducción y de la construcción de estos roles, exista una inspiración real para comenzar a crear fuera del lienzo en blanco. Algo que sucedió por ejemplo con el propio justiciero de Gotham interpretado por Robert Pattinson, inspirándose en cierto sentido en el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Ahora, hablando del desarrollo de Quinn, Phillips no ha querido dejar pasa la ocasión y mencionar el psicópata real sobre el que en parte, la cantante y el cineasta han partido con motivo de configurar el retorcido pensamiento de la nueva compañera del payaso del crimen. Un papel que no tendrá nada que ver con la Quinn que hemos conocido hasta ahora bajo la piel de Margot Robbie. Para empezar, porque la versión de la norteamericana aparentemente estará muy alejada del código humorístico que le impregnó la actriz de Yo, Tonya.

Inspiración manipuladora

En su última entrevista, el director de Resacón en Las Vegas contó a quién se parecía en cierto sentido la encarnación de Gaga, lo que en parte podría ofrecernos una aproximación sobre cómo será la relación entre ambos personajes protagonistas en Joker: Folie à Deux. Eso sí, antes que nada el cineasta quiso dejar claro que el trabajo final era el resultado de la creación creativa conjunta de los que son, los máximos responsables del resultado final. «Si bien hay algunas cosas que a la gente le resultarán familiares, en realidad es la interpretación de la propia Gaga, y la interpretación de Scott (Silver, coguionista) y la mía», comenzaba explicando Phillips.

Inmediatamente después, el nominado hasta en tres ocasiones al Oscar por la primera Joker (Mejor guion adaptado, Mejor dirección y Mejor película) mencionó en realidad a uno de los personajes reales de los que ha partido ese trabajo de actuación. Hablamos del líder de la secta La Familia, Charles Manson:

«Ella se convirtió en la forma en la que (Charles) Manson tenía a chicas que lo idolatraban. La forma en que a veces estos asesinos encarcelados tienen personas que los admiran. Hay cosas sobre Harley en la película que fueron tomadas de los cómics, pero las tomamos y las moldeamos como queríamos que fueran», le contaba a la revista Empire. ¿Será entonces esta Harley Quinn una especie de manipuladora emocional como lo era Manson? ¿Obligará sutilmente al Joker para cometer nuevos crímenes? Tendremos que esperar al estreno en cuestión si queremos saber

Por último, Phillips quiso aclarar que el protagonista jamás sería de una forma subversiva una figura de culto al estilo Manson, a pesar de que en la franquicia de Batman, gobierna Gotahm a nivel criminal durante décadas. «Nunca haríamos eso porque Arthur claramente no es un genio criminal. Este es un símbolo involuntario, inconsciente, que ahora paga por los crímenes de la primera película, pero al mismo tiempo encuentra lo único que siempre quiso, que era el amor», terminaba de explicar.

¿Cuál es la historia de ‘Joker: Folie à Deux’?

Joker: Folie à Deux comenzará justo donde lo dejó su predecesora, con Arthur Fleck siendo detenido tras asesinar en pleno directo al presentador Murray Franklin (Robert De Niro). La sociedad de Gotham está ahora movilizada para proteger a su nuevo y mediático héroe. Mientras este espera ser juzgado, encuentra en Harley Quinn un motivo para seguir viviendo. El Joker que ya no está solo.

La continuación llegará a los cines el próximo 4 de octubre.