‘Joker: Folie à Deux’ es una película «arriesgada» según su director de fotografía

Todavía falta todo un año para poder disfrutar en los cines de Joker: Folie à Deux. La secuela directa de la cinta original de 2019 con la que Joaquin Phoenix se llevó su primer Oscar, tendrá la incorporación de otra estrella a su plantilla, la cantante y actriz Lady Gaga. Pero esto, además de su reparto es poco lo que sabemos a ciencia cierta sobre la producción que vuelve a escribir y dirigir Todd Phillips, ya que la rumorología se ha adueñado en parte del proyecto. Una historia que si atendemos a los primeros informes será un musical, cualidad del género con mucho sentido dada la incorporación de Gaga. Un apartado que suscita principalmente dos preguntas a los fans: ¿Será toda la historia un musical o habrá unos cuantos números musicales dentro del filme?

El matiz es bastante importante y aunque es algo que no sabremos hasta los primeros visionados. Por lo que por el momento, nos tendremos que conformar con declaraciones como las del director de fotografía Lawrence Sher, quien asegura que la película tomará al publico por sorpresa y que esta, es una película arriesgada.

“Es una película bastante arriesgada y será sorprendente para la gente. Estoy muy emocionado de que todos lo vean”, explicaba Sher en una entrevista reciente. El responsable del apartado visual del filme también comentó que actualmente, Joker: Folie à Deux se encuentra en las etapas finales de postproducción”.

En la propuesta volveremos a ver a Phoenix en la piel de Arthur Fleck, mientras que Gaga asumirá el rol de Harley Quinn. Antes de convertirse en la villana a la que dio vida Margot Robbie, en los cómics el personaje trato como psiquiatra a Fleck, hasta volverse tan desquiciada como él y establecer una relación amorosa-criminal.

Francis Ford Coppola: la influencia de la secuela

Sher señaló que la película está inspirada visualmente en Corazonada, el musical que Francis Ford Coppola rodó en 1982. Una poderosa influencia que no sorprende demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que la cinta original no se habría desarrollado así, de no haber existido historias como Taxi Driver o El rey de la comedia, ambas de Martin Scorsese.

Joker: Folie à Deux llegará presumiblemente a las salas el 4 de octubre de 2024. Además de Gaga y Phoenix, la continuación contará con Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland y Zazie Beetz, quien regresará también con su antiguo personaje.