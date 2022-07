Las curiosidades que te sorprenderán sobre Joker

El Joker es un personaje de ficción. Un villano archienemigo de Batman que nació en la década de los años 50. Hace unos años se estrenó la película «Joker» dirigida por Todd Phillips que llevó a Joaquín Phoenix a ganar un Oscar al Mejor Actor Protagonista. Un personaje de cómic pero que es ahora más conocido incluso debido a la interpretación de Phoenix. Descubramos a continuación las curiosidades que te sorprenderán sobre el Joker.

Las curiosidades del Joker

Con esa eterna sonrisa malvada y esa mirada espeluznante que choca con la ropa chillona que usa, el Joker es ahora un personaje icónico de nuestro tiempo, amado por los fanáticos de los cómics y conocido por el público en general por sus muchas (e importantes) interpretaciones cinematográficas. Sin embargo tiene algunos datos curiosos que estamos seguros que te va a gustar descubrir.

Origen

La historia original de este personaje nació en el año 1951. Tal y como se puede ver en la conocida película de Tim Burton, el Joker cayó por accidente en una piscina llena de diferentes compuestos químicos mientras trataba de robar en una fábrica. Fue así como surgió el Joker. Antes de caer en esa piscina era Red Hood, un conocido criminal.

La inspiración para el personaje

El aspecto particular del «payaso del crimen» se inspiró en el personaje ficticio Gwynplaine , protagonista de El hombre que ríe , película muda de 1928 que a su vez se había inspirado en la novela del mismo nombre escrita en 1869 por Victor Hugo. Al igual que el Joker, hasta el pobre Gwynplaine tenía una sonrisa perenne en el rostro, fruto de una horrible mutilación sufrida de niño.

Personaje pasajero



A pesar de que el Joker sigue gozando de una gran popularidad a día de hoy, lo cierto es que el personaje fue creado para morir en el primer número de Batman. Lo haría en manos del multimillonario. Por suerte, el editor se enamoró del villano, así que decidió mantenerlo.

Un éxito nacido del fracaso

De hecho, al darse cuenta del potencial del personaje, los autores de DC Comics decidieron dedicarle una serie propia , en la que, sin embargo, querían que pareciera menos despiadado. El experimento fue un fracaso y la serie se cerró después de unos pocos números. Joker fue luego sometido a un cambio de estilo por parte de algunos dibujantes expertos que ajustaron algunas características y después de un tiempo reapareció con todas las facetas interesantes que lo entregaron a la historia del entretenimiento.

Romero y su bigote



Cesar Romero fue el Joker más conocido hasta que en el año 1989 apareció Jack Nicholson. Una de las principales curiosidades relacionadas con este actor es que tenía bigote. A pesar de las exigencias de su personaje, se negó a afeitarse. Por lo tanto, los maquilladores tuvieron que pintárselo con tinta blanca.

Genio

Todos sabemos que el Joker está totalmente loco, aunque es innegable que es muy inteligente. En todos los cómics, películas y series este personaje es capaz de idear los planes más complejos. ¿Y que decir de su gran capacidad para manipular a todas las personas que hay a su alrededor?.

¿Tiene superpoderes?

Al igual que Batman, Joker no tiene habilidades sobrehumanas. Sin embargo como hemos mencionado, es un hombre extremadamente inteligente, aunque condenado al mal, que en el curso de sus muchos e intrincados planes ha demostrado su habilidad como químico , inventor e incluso hacker . Desafortunadamente para los ciudadanos de Gotham, también es muy hábil con las armas de fuego y no le importan las peleas.

Las mujeres del Joker

Aunque era un psicópata y un asesino, Joker también era capaz de tener relaciones amorosas. Según la versión de The Killing Joke, también estaba casado y esperaba un hijo. Pero no terminó nada bien… La pareja más famosa, sin embargo, es sin duda Harley Quinn , una ex psiquiatra que se enamoró de Joker cuando estaba encerrado en un hospital psiquiátrico para criminales. Aunque ella lo ayudó a escapar y se convirtió en la más fiel de sus seguidores, Harley, sin embargo, no logra que el Joker la ame con el mismo entusiasmo que ella siente.

Joker…¡Patriota!

No es raro que editoriales o compañías cinematográficas que poseen los derechos de muchas historias de éxito recurran al recurso de los crossovers (es decir, libros, cómics o películas donde se encuentran personajes de diferentes series) para unir las tramas de los personajes más queridos. Las aventuras de los Vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel son probablemente el ejemplo más llamativo de cruce, ya que las historias individuales de personajes como Iron-Man, Thor y compañía terminaron fusionándose en una sola línea narrativa . Pero no son los únicos. Hace muchos años incluso el Joker fue protagonista de algunos episodios cruzados en los que se unía nada menos que a Red Skull, el terrible supervillano nazi combatido por el Capitán América. La alianza criminal, sin embargo, cesó sorpresivamente cuando Joker, movido por un patriotismo inesperado, se dio cuenta de que Red Skull es un nazi loco , ¡y por lo tanto un enemigo de América!.

Muerte del Joker



Han sido muchas las ocasiones en las que el Joker nos ha hecho creer que ha muerto o ha sido asesinado. Aún así, siempre ha reparecido y ha sorprendido a todos con su malvada sonrisa.

Heath Ledger



La interpretación del Joker que hizo Heath Ledger fue extraordinaria. Sin embargo, el actor murió de una parada cardiorrespiratoria poco después de terminar la grabación de la película. Durante mucho tiempo se rumoreó que la muerte se debió a la gran complejidad del personaje. Sin embargo, los amigos y familiares de Heath Ledger lo desmintieron, asegurando que gracias al Joker fue muy feliz.

¿Cuál de las curiosidades del Joker te ha sorprendido más?.