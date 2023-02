Un amor de locura: primera imagen de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en ‘Joker 2’

Coincidiendo con el día de los enamorados, DC Studios ha compartido esta madrugada la primera imagen de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker 2. La esperada secuela, que tendrá según los informes una importante parte musical, ha sido validada por James Gunn y Peter Safran, quienes después de cancelar las continuaciones de parte de la herencia de Zack Snyder, han dado el visto bueno al desarrollo de las historias independientes tanto del payaso del crimen, como del The Batman de Robert Pattinson.

La cinta original dirigida por Todd Phillips fue un auténtico fenómeno en 2019, convirtiéndose en la primera película que superaba los 1.000 millones de dólares de recaudación teniendo una calificación R. Además, esta historia de origen supuso el primer Oscar a mejor actor para Phoenix, además de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. El resultado de una continuación era esperable por parte de Warner Bros. Discovery, aunque lo más complicado era convencer al actor de Señales y Gladiator de continuar encarnando al villano. Por suerte para la major, el intérprete no se quitaba de la cabeza las posibilidades de seguir explotando la complejidad de Arthur Fleck, quien ahora está recluido en el psiquiátrico de Arkham.

Director Todd Phillips unveiled the first look of Lady Gaga in character for ‘Joker: Folie à deux.’ In the photo, Gaga is pictured in a scene with Joaquin Phoenix’s the Joker. Gaga is reportedly playing Harley Quinn in the sequel. MORE on #Joker2 here: https://t.co/rstD6MPLg8 pic.twitter.com/RNVMaQgl0C

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 15, 2023