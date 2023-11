Robert Pattinson ya no está tan conectado a sus películas terminadas: «Solía tener dificultades para mirarme a mí mismo»

A pesar de sus comienzos en una franquicia tan denostada como Crepúsculo, Robert Pattinson se ha labrado el respeto de la industria gracias a su participación y crecimiento profesional en varios filmes independientes. Desde su trabajo con David Cronenberg, hasta su participación en Goodtime de los hermanos Safdie, el actor ha conseguido sobreponerse a su etiqueta de “chico franquicia” y ahora, no sólo se luce con papeles “más undeground”, sino que combina esa apetencia a trabajar con los grandes cineastas con ser el nuevo Batman de DC. Sin embargo, la excesiva intensidad que el intérprete pone en sus proyectos le ha terminando pasando factura, aunque ahora ya haya aprendido a desconectar de los filmes, una vez el rodaje ha terminado.

Una reflexión que ha compartido con su compañero de profesión Barry Keoghan, en una charla para una reconocida revista norteamericana. “¿Todavía sientes que cuando termina la película estás conectado a ella? Solía tener muchas dificultades para mirarme a mí mismo. Ahora, una vez terminado, me siento bastante desconectado”, le contaba Pattinson al nominado al Oscar. El británico continuó reflexionando sobre el tema, hasta sacar a relucir que a veces casi se pone más nervioso cuando no se siente nervioso: “Es por eso que cada vez que empiezo un nuevo trabajo (…) Siento que ahora he vuelto al principio. Sé que la próxima vez que haga algo diré ‘No recuerdo cómo hacer nada de esto’”.

El trabajo del director ha sido clave en su carrera

En la charla publicada en Wonderland, Pattinson también se refirió a que es “más útil” aprender cuando se está actuando bajo la tutela de un director. “Cuando un director me pregunta “¿puedes hacer esto específico?”, todo lo que sé hacer es simplemente tirar los dados nuevamente. Simplemente haz otra toma”, explicaba.

El pasado mes de septiembre, el actor de la franquicia Harry Potter se sinceró en otra entrevista en la que aseguró tener un miedo “muy, muy profundo” a la humillación”: “Puedes decir que es un guion de mierda o que el director es un idiota o bla, bla, bla, pero al final del día, a nadie le van a importar las razones. Tu eres el que todo el mundo va a decir que es tonto”. En 2024, Pattinson estrenará Average Height, Average Build de Adam Mckay y Mickey 17, de Bong Joon-ho.